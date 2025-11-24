Τζον Λένον: Τα πραγματικά τελευταία λόγια του θρύλου των Beatles πριν σωριαστεί στο έδαφος

Μετά από 44 χρόνια, οι τελευταίες στιγμές του Λένον φωτίζονται με τη μαρτυρία που τις σφράγισε.

Για 44 χρόνια, έπαιζαν μύθοι, ρομαντικές φράσεις και αστικοί θρύλοι γύρω από τις τελευταίες στιγμές του John Lennon, όμως το ντοκιμαντέρ της Apple TV+ με τίτλο «John Lennon: Murder Without a Trial» το ξεκαθαρίζει με τον πιο σκληρό τρόπο: τα τελευταία λόγια του Lennon δεν είχαν μέσα τους κάτι το ποιητικό. Ήταν η ωμή, κυνική φράση ενός ανθρώπου που έχει καταλάβει πλήρως τι του συνέβη:

«I’m shot.». Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις που βγήκαν από ένα στόμα που τραγούδησε την Ειρήνη όσο λίγοι. Το λες και τραγική ειρωνεία... Έφυγε όπως έζησε: χωρίς να προσποιηθεί. Ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του 20ού αιώνα πέφτει αιμόφυρτος στο λόμπι του σπιτιού του, ξεστομίζοντας μονάχα την αλήθεια της στιγμής. Καμία τελευταία φιλοσοφία, κανένα «Imagine», κανένα μήνυμα προς τον κόσμο. Μόνο δύο λέξεις. Απλές, ανθρώπινες, αληθινές, πονεμένες.

Η στιγμή που ο Λένον κατέρρευσε

Ο θυρωρός του ιστορικού κτιρίου Dakota, Jay Hastings, είναι ο άνθρωπος που άκουσε την εν λόγω φράση. Περιγράφει ότι ο Lennon έτρεξε μέσα στο λόμπι αιμόφυρτος, έχοντας ακόμη τα θρυλικά, στρογγυλά του γυαλιά κρεμασμένα στη μύτη. Είπε τις δύο λέξεις που χώρισαν τη ζωή του στα δύο και σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο θυρωρός τον γύρισε ανάσκελα, πήρε τα γυαλιά του και τα ακούμπησε πάνω στο τραπέζι του θυρωρείου.

Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε η Yoko Ono ουρλιάζοντας «Φέρτε ένα ασθενοφόρο!», χωρίς να συνειδητοποιεί ακόμη ότι τα λεπτά που έτρεχαν ήταν ήδη πολύ λίγα για τον αγαπημένο της σύζυγο. Ο Lennon δεν μίλησε ξανά.

Ο δολοφόνος και το κίνητρο

Ο Mark David Chapman γίνεται ξανά θέμα, όχι επειδή αλλάζει κάτι στην υπόθεση, αλλά επειδή στην τελευταία αίτηση αποφυλάκισής του –η 14η κατά σειρά– παραδέχτηκε κάτι που ήξεραν όλοι, αλλά εκείνος απέφευγε να παραδεχτεί ξεκάθαρα: «Ήθελα να είμαι διάσημος. Ήθελα να γίνω κάποιος. Το έκανα για μένα και μόνο.»

Ο άνθρωπος που αφότου εκτέλεσε τον Lennon έκατσε σε ένα πεζούλι και ξεκίνησε να διαβάζει The Catcher in the Rye, ο άνθρωπος που αποκαλούσε τον Lennon «ψεύτικο», τελικά είπε το κυνικό, το ωμό, το αδιανόητα εγωιστικό: Δεν υπήρχε ιδεολογία, δεν υπήρχε κάποιο... μήνυμα που ήθελε να περάσει. Υπήρχε μόνο η φιλοδοξία του «τίποτα»...

Το συμβούλιο αποφυλάκισης απέρριψε ξανά την αίτησή του. Όχι μόνο λόγω αυτού καθαυτού του εγκλήματος, αλλά επειδή –όπως σημείωσε– ο Chapman εξακολουθεί να δείχνει έλλειψη πραγματικής ενσυναίσθησης. Είναι 70 πλέον. Μπορεί να ξανακάνει αίτηση το 2027. Κανείς, ωστόσο, δεν περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα.

