Η χαμένη κιθάρα του Τζον Λένον πουλήθηκε για ένα ιλιγγιώδες ποσό: Κανείς δεν μπορεί να μαντέψει που και ποτέ βρέθηκε

Η χαμένη κιθάρα του Τζον Λένον που εμφανίζεται στην ταινία «Help!» των Beatles του 1965 πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Hard Rock Cafe της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (29/05) έναντι 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο οίκος Julien's Auctions επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι η 12χορδη ακουστική κιθάρα Framus Hootenanny έγινε η πέμπτη ακριβότερη κιθάρα που έχει πωληθεί ποτέ.

Η θρυλική αυτή κιθάρα βρέθηκε σε μια σοφίτα αφού χάθηκε πριν από 50 χρόνια! Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Julien's Auctions, ο Lennon έδωσε την κιθάρα στον συνάδελφο μουσικό Gordon Waller το 1965. Αργότερα ο Waller έδωσε την κιθάρα στον μάνατζέρ του, ο οποίος την έφερε σπίτι του και την έβαλε στη σοφίτα του. Έτσι, λοιπόν, η κιθάρα παρέμεινε στη σοφίτα για τις επόμενες πέντε δεκαετίες.

