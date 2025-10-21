Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

Ο 70χρονος σήμερα δολοφόνος του «Σκαθαριού» εκφράζει μεταμέλεια, αλλά η επιστροπή αποφυλάκισης δεν πιστεύει ότι είναι ειλικρινής.

Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, ήταν 25 ετών όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον Τζον Λένον επειδή είχε την επιθυμία να «γίνει κάποιος», όπως δήλωσε πρόσφατα σε επιτροπή αποφυλάκισης, ενόψει της 45ης επετείου του σοκαριστικού εγκλήματος.

«Δυστυχώς, αυτό ήταν για μένα και μόνο για μένα και είχε να κάνει με τη δημοτικότητά του», είπε ο 70χρονος σήμερα Τσάπμαν από το σωφρονιστικό ίδρυμα Γκριν Χέιβεν στην κομητεία Ντάτσες στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με ένα αντίγραφο συνέντευξης που έλαβε η εφημερίδα New York Post.

