Το όνειρο κάθε οπαδού: Ο γαμπρός και οι φίλοι του έστησαν δεξίωση αλά... Champions League! (vid)

Γαμπρός και κολλητοί «έκλεψαν την παράσταση» με είσοδο Champions League σε γάμο στην Αυστραλία.

Υμνο Champions League σε γάμο έχουμε ξαναδεί. Αυτό όμως που συνέβη στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας δεν έχει προηγούμενο. Ο γαμπρός και η παρέα του αποφάσισαν να κάνουν είσοδο σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές λίγο πριν από σέντρα αγώνα Champions League, ακολουθώντας πιστά ολόκληρο το τελετουργικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης!

Σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο δεν είναι καν το Νο.1 άθλημα, έξι παλίκαροι κατάφεραν να «κλέψουν» τις εντυπώσεις σε δεξίωση γάμου με ένα από τα πιο ποδοσφαιρικά και χιουμοριστικά σκηνικά που έχουμε δει ποτέ.

Η είσοδος… Champions League που προκάλεσε χαμό στο Tik Tok

Με τον ύμνο του Champions League να παίζει δυνατά στα ηχεία, ο γαμπρός και οι φίλοι του μπήκαν δυναμικά στην αίθουσα της δεξίωσης σαν να μπαίνουν στο ανακαινισμένο Καμπ Νου. Στάθηκαν στη γραμμή, παρατάχθηκαν όπως οι παίκτες πριν από τη σέντρα, έκαναν τις σύντομες διατάσεις και τα αλματάκια τους, έβγαλαν την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία και... χαιρέτησαν δια χειραψίας την «αντίπαλη ομάδα»: τη νύφη και τις φίλες της. Κύριοι! Το μόνο που δεν έκαναν ήταν να κουνήσουν το περιβόητο «σεντόνι».

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, το βίντεο έγινε viral (πάνω από 3,7 εκατ. views σε μόλις 4 ημέρες) και –από ό,τι φαίνεται– η νύφη όχι μόνο δεν έδωσε… κόκκινη κάρτα, αλλά απόλαυσε την έκπληξη του συζύγου της.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ