Πως πρέπει να πίνουμε τον καφέ μας; Γκουρού της αντιγήρανσης αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας (vid)

Ο Μπράιαν Τζόνσον, γνωστός για τις αντιγηραντικές του πρακτικές, αλλάζει στάση απέναντι στον καφέ μετά από νέα μελέτη που δείχνει σημαντικά οφέλη για υγεία και μακροζωία.

Ο Μπράιαν Τζόνσον, 48χρονος εκατομμυριούχος της βιοχάκινγκ κοινότητας, είχε για χρόνια αποκλείσει τον καφέ από την καθημερινότητά του. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα φαίνεται να τον κάνουν να αναθεωρεί και μάλιστα δημόσια.

Σε πρόσφατο βίντεο, ο Τζόνσον αποκάλυψε ότι η μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου Tulane αλλάζει την εικόνα γύρω από τον καφέ και τα οφέλη του στην υγεία, αρκεί να καταναλώνεται τη σωστή ώρα.

Τι έδειξε η μελέτη για τον καφέ

Η έρευνα, που βασίστηκε σε δεδομένα από 40.725 ενήλικες στις ΗΠΑ (1999-2018), κατέληξε ότι οι καταναλωτές καφέ είχαν:

16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία

31% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων

Σημαντικός παράγοντας φαίνεται να είναι η ώρα κατανάλωσης. Ο πρωινός καφές προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Γιατί ο πρωινός καφές είναι καλύτερος

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η καφεΐνη αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, διαταράσσοντας ορμόνες και καρδιαγγειακή λειτουργία. Ο Dr. Lu Qi τονίζει ότι οι διατροφικές οδηγίες πρέπει πλέον να λαμβάνουν υπόψη και το timing του καφέ.

Ο Τζόνσον, που θεωρεί τον ύπνο «το σημαντικότερο θεμέλιο της υγείας», συμφωνεί με αυτή τη διατύπωση: «Ο καφές μπορεί να ενισχύσει τη μακροζωία, αρκεί να μην επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό».

Ο καφές περιέχει πάνω από 100 πολυφαινόλες, ισχυρές αντιοξειδωτικές ενώσεις που μειώνουν τη φλεγμονή, προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα, ενεργοποιούν την αυτοφαγία και συμβάλλουν στην επιδιόρθωση κυτταρικών βλαβών. Ο Τζόνσον εξηγεί ότι τόσο η καφεΐνη όσο και οι πολυφαινόλες βοηθούν στη βελτίωση του μεταβολισμού και της αγγειακής λειτουργίας.

Πώς προτείνει ο Τζόνσον να πίνουμε τον καφέ

Ο «γκουρού» της αντιγήρανσης συστήνει να πίνουμε καφέ μόνο το πρωί και βέβαια χωρίς ζάχαρη και πρόσθετων που αναιρούν τα οφέλη του.

Δεν είναι σαφές αν ο ίδιος έχει εντάξει μόνιμα τον καφέ στη ρουτίνα του, η οποία ήδη περιλαμβάνει τρία vegan γεύματα πριν το μεσημέρι και πάνω από 100 συμπληρώματα.

Ο Τζόνσον επιμένει ότι, πέρα από τον καφέ, απλές τροφές όπως οι καυτερές πιπεριές τσίλι έχουν επίσης ισχυρή επίδραση στη μακροζωία, υπενθυμίζοντας πως οι καθημερινές διατροφικές επιλογές είναι καθοριστικές για τη συνολική υγεία.

