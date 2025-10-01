Το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ στον κόσμο σερβιρίστηκε στο Ντουμπάι και μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες (vid)

Καφετέρια στο Ντουμπάι κατέρριψε πρόσφατα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ που σερβιρίστηκε.

Το Roasters, μία πολυτελής καφετέρια με τέσσερα υποκαταστήματα στο Ντουμπάι και 11 υποκαταστήματα σε όλα τα ΗΑΕ, είναι ο νέος κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ.

Γιατί ήταν τόσο ακριβό το φλιτζάνι του καφέ στο Ντουμπάι

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας στην Λεωφόρο του Ντουμπάι, το προσωπικό του Roasters έβαλε σε έναν τυχερό πελάτη μια δόση καφέ που παρασκευάστηκε με τη μέθοδο V60 σε ένα χειροποίητο κρυστάλλινο ποτήρι Edo Kiriko από την Ιαπωνία, γνωστό για τα όμορφα σχέδιά του.

Το ρόφημα παρασκευάστηκε με εξαιρετικά σπάνιους κόκκους γκέισας από τον Παναμά από το παγκοσμίου φήμης αγρόκτημα Hacienda La Esmeralda και σερβιρίστηκε μαζί με ένα κομμάτι τιραμισού και ένα παγωτό σοκολάτας αρωματισμένο με τους ίδιους κόκκους.

Πόσο πλήρωσε για το ακριβότερο φλιτζάνι καφέ ο πελάτης

Γνωστοί για τις λουλουδένιες, φρουτώδεις και εσπεριδοειδών νότες τους, οι σπάνιοι κόκκοι καφέ γκέισα ήταν το κύριο «αξιοθέατο» της εκδήλωσης που σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ. Ένας αφοσιωμένος barista ετοίμασε το καφέ δίπλα στο τραπέζι χρησιμοποιώντας ένα βραστήρα με ελεγχόμενη θερμοκρασία και ένα dripper V60.

Ο «τυχερός» πελάτης, ο οποίος πλήρωσε 2.500 dirhams (680 δολάρια) για το προνόμιο να απολαύσει το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ στον κόσμο, μπορούσε να διαβάσει για το ρόφημα και τους κόκκους καφέ σε ενημερωτικές κάρτες που ετοιμάστηκαν ως μέρος της μοναδικής εμπειρίας .

Το όνομα του πελάτη δεν έχει αποκαλυφθεί στο κοινό, αλλά η Roasters προώθησε την εκδήλωση στο πλαίσιο των προσπαθειών μάρκετινγκ της, με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Konstantin Harbuz να λέει: «Η αναγνώριση του Ρεκόρ Γκίνες τιμά την αφοσίωση της ομάδας μας και αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη φήμη του Ντουμπάι ως προορισμού για εξαιρετικές εμπειρίες καφέ».

Roasters: Η καφετέρια που έχει αφήσει «άναυδη» την παγκόσμια βιομηχανία καφέ

Αφού άφησε «άναυδη» την παγκόσμια βιομηχανία καφέ αγοράζοντας ολόκληρη την παρτίδα των 20 κιλών πλυμένου καφέ έναντι 604.000 δολαρίων στη δημοπρασία «Best of Panama 2025» του περασμένου μήνα, η Roasters έφτασε σε ένα νέο ορόσημο με την πρόσφατη επιτυχημένη προσπάθεια κατάρριψης παγκόσμιου ρεκόρ, εδραιώνοντας τη φήμη της ως πολυτελούς καφετέριας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ