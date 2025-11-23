Τρομοκράτης της ασφάλτου: Η προσπέραση του θανάτου που έκανε 4Χ4 στην Κρήτη (vid)

Αγροτικό όχημα πραγματοποίησε εξαιρετικά ριψοκίνδυνη προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο του Δήμου Φαιστού, αγγίζοντας τα όρια της μετωπικής σύγκρουσης.

Σοκάρει νέο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στην Κρήτη, αυτή τη φορά στον Δήμο Φαιστού. Συγκεκριμένα, ένα αγροτικό 4Χ4 πραγματοποίησε προσπέραση με υπερβολική ταχύτητα σε επαρχιακό δρόμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τον οδηγό -κι ενδεχομένως τους επιβάτες- αυτοκινήτου που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η προσπέραση που λίγο έλειψε να γίνει μετωπική

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διαδρομή Μοιρών–Πάκειας. Το αγροτικό βγήκε στο αντίθετο ρεύμα σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα, την ώρα που άλλο όχημα πλησίαζε με ταχύτητα από την απέναντι πλευρά.

Το σοκαριστικό στιγμιότυπο, διάρκειας μόλις 10 δευτερολέπτων, δημοσιεύτηκε στο iraklionews.gr και δείχνει καθαρά την επικίνδυνη κίνηση του 4Χ4 και το πόσο κοντά έφτασε σε μια πιθανή τραγωδία.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις συνεχείς απερίσκεπτες οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται στους δρόμους της Κρήτης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ