Σάλος στη Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διατάζει έρευνες για εμφυτεύματα στήθους σε γυναίκες

Σάλος στη Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διατάζει έρευνες σε γυναίκες με εμφυτεύματα στήθους, θεωρώντας τες φορείς "αντισοσιαλιστικής" ιδεολογίας.

Ένα σοκαριστικό κύμα καταστολής βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βόρεια Κορέα, καθώς το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενάντια σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις στήθους, τις οποίες το καθεστώς αποκαλεί «αντικοινωνιστικές» και «καπιταλιστικές» πράξεις.

Σύμφωνα με το Daily NK, πραγματοποιήθηκε δημόσια δίκη στην πόλη Σαρίγουον, με κατηγορούμενους έναν πρώην φοιτητή ιατρικής, που φέρεται να εκτελούσε την επέμβαση στο σπίτι του, και δύο γυναίκες που υπεβλήθησαν στη διαδικασία.

Δημόσιες δίκες και καταναγκαστικά έργα για πλαστική στήθους

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία ιατρικά εργαλεία, χρήματα και σιλικόνη που είχαν διακινηθεί λαθραία από την Κίνα. Η κατηγορία υποστήριξε ότι οι γυναίκες έκαναν μια «καπιταλιστική επιλογή», μακριά από τις αξίες του σοσιαλιστικού συστήματος. «Οι γυναίκες του σοσιαλιστικού μας συστήματος έχουν διαφθαρεί από αστικές συνήθειες και έχουν διαπράξει σάπιες καπιταλιστικές πράξεις», φέρεται να δήλωσε ο εισαγγελέας.

Φυσικοί έλεγχοι σε γυναίκες και έρευνες από υπηρεσίες ασφαλείας

Μετά το περιστατικό, η Υπηρεσία Ασφαλείας του Κράτους φέρεται να έχει ξεκινήσει φυσικούς ελέγχους σε γυναίκες για να διαπιστωθεί αν έχουν εμφυτεύματα σιλικόνης. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν «ομάδες καταστολής» με πολιτικά σε κεντρικές περιοχές της Πιονγκγιάνγκ, στοχεύοντας γυναίκες και ιδιώτες γιατρούς που πραγματοποιούν επεμβάσεις.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όσοι εντοπίζονται να έχουν εμπλακεί σε πλαστικές επεμβάσεις, απειλούνται με ποινές φυλάκισης ή αποστολή σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, στο πλαίσιο κατηγοριών για αντικοινωνιστική συμπεριφορά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αύξηση σε αισθητικές παρεμβάσεις, όπως η επέμβαση διπλού βλεφάρου, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Νότια Κορέα και άλλες ασιατικές χώρες. Το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας της Βόρειας Κορέας εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι: «Οι γυναίκες του σοσιαλιστικού συστήματος μολύνονται από την αστική ιδεολογία και επιδίδονται σε κάθε είδους εκφυλιστικές πράξεις.»

Η αισθητική ομορφιά, η εικόνα σώματος και η μόδα φαίνεται να αποκτούν έδαφος, παρά τις απαγορεύσεις. Ωστόσο, ο αντίκτυπος σε χιλιάδες γυναίκες που ζουν υπό διαρκή φόβο για σωματικό έλεγχο ή τιμωρία είναι τεράστιος ενώ η ελευθερία των γυναικών προς τον εαυτό τους αλλά και σε αυτά που θέλουν να κάνουν φαίνεται να καταπατάται.

