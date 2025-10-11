Η Βόρεια Κορέα παρουσιάζει το “πιο ισχυρό” πυρηνικό όπλο: Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο (vid)

Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον ICBM Hwasong-20, τον πιο ισχυρό πυρηνικό της πύραυλο. Tι σημαίνει για την ασφάλεια, τις συμμαχίες και το μέλλον.

Η Βόρεια Κορέα αποκάλυψε ένα νέο πυρηνικό σύστημα όπλων, το οποίο περιγράφεται ως το «πιο ισχυρό» της χώρας, σε μια επίδειξη ισχύος που συνδυάζει στρατιωτική επίδειξη και διπλωματικά μηνύματα.

Σε μια στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ, για να τιμήσει την 80ή επέτειο του ιδρυτικού κόμματος των Εργατών, παρουσιάστηκε το νέο ICBM Hwasong-20.Τα όπλα εκτέθηκαν δίπλα σε άλλα προηγμένα συστήματα υπερηχητικούς πυραύλους, κρουζ, drones και πολλαπλούς εκτοξευτές επιδεικνύοντας την ολοένα αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της χώρας.

Τι είναι το Hwasong‑20 και γιατί το αποκαλούν “πιο ισχυρό”;

Το επίσημο κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας περιγράφει τον Hwasong‑20 ως το πιο ισχυρό πυρηνικό στρατηγικό όπλο της χώρας.

Αναμένεται να έχει μεγάλη εμβέλεια, πιθανώς ικανότητα να χτυπά το έδαφος των ΗΠΑ, και δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών κεφαλών (MIRV) κάτι που θα καθιστά πιο δύσκολη την αντιμετώπισή του από αμυντικά συστήματα.

Το νέο όπλο χρησιμοποιεί έναν κινητήρα στερεού καυσίμου, πιο σύγχρονο από τα παλαιότερα υγρά καύσιμα, με υλικά άνθρακα που επιτρέπουν ταχύτερη εκτόξευση και ευελιξία.

Ωστόσο, πολλοί εμπειρογνώμονες εκφράζουν επιφυλάξεις όσον αφορά τα συστήματα καθοδήγησης, την αξιοπιστία του επαναεισόδου στην ατμόσφαιρα και την αποτελεσματική λειτουργία των πολλαπλών κεφαλών.

Πολιτικά μηνύματα και διεθνής σημασία

Η παρουσία υψηλόβαθμων ξένων προσκεκλημένων, όπως ο Κινέζος πρωθυπουργός Li Qiang, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Medvedev και ο γενικός γραμματέας του Κ.Κ. Βιετνάμ To Lam, ενισχύει το μήνυμα ότι η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να σπάσει τη διεθνή απομόνωσή της και να αναβαθμίσει τις σχέσεις με Ρωσία και Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε ότι ο στρατός της χώρας πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται σε αήττητη δύναμη. Επιπλέον, ο Medvedev επαίνεσε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που, όπως ισχυρίστηκε, πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τι πρέπει να προσέξουμε στο άμεσο μέλλον

Δοκιμές ICBM: Πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι ο Hwasong‑20 θα δοκιμαστεί επίσημα σύντομα για να επιβεβαιωθούν οι ικανότητές του. Αμυντικά αντανακλαστικά περιοχών: Η παρουσία πολλαπλών κεφαλών και η τεχνολογία καθοδήγησης θα αποτελέσουν πρόκληση για τα υφιστάμενα αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ και των συμμάχων. Διπλωματικές αντιδράσεις: Η αποκάλυψη πιθανόν να πυροδοτήσει νέες κυρώσεις από τη Δύση και εντείνει τον στρατιωτικό ανταγωνισμό στην Ασία. Στρατιωτική συνεργασία: Η στενότερη στροφή προς τη Ρωσία και την Κίνα μπορεί να έχει επιπτώσεις στις διεθνείς συμμαχίες και να επηρεάσει την ισορροπία δυνάμεων.

