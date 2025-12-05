Η Ρωσία μπλοκάρει Snapchat και FaceTime

Τέλος τα Snapchat και FaceTime στην περιοχή της Ρωσίας

Η Ρωσία φαίνεται να έχει μπλοκάρει την πρόσβαση σε Snapchat και FaceTime, σύμφωνα με αναφορές του Bloomberg μέσω του πρακτορείου Interfax, με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Roskomnadzor να δικαιολογεί την απόφαση επειδή οι πλατφόρμες χρησιμοποιήθηκαν για "οργάνωση και διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων" καθώς και για απάτες.

Δεν είναι σαφές αν οι υπηρεσίες παραμένουν προσβάσιμες μέσω VPN, αλλά η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη καταστολή επικοινωνιακών και κοινωνικών δικτύων που ξεκίνησε μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με μπλοκαρίσματα σε Facebook και X τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, Instagram σύντομα μετά, Signal το 2024 και απειλές κατά WhatsApp τον Ιούλιο 2025.

Οι απαγορεύσεις αυτές επιβάλλουν έλεγχο στις συνομιλίες των πολιτών, περιορίζοντας την ελευθερία έκφρασης και εμποδίζοντας την εξάπλωση περιεχομένου, ενώ μπορεί να στρέφουν χρήστες προς το κρατικό super app MAX, που συνδυάζει επικοινωνία, τραπεζικές υπηρεσίες και αποθήκευση εγγράφων.

Το MAX ενισχύει την εθνική τεχνολογική αυτοδύναμη, μειώνοντας την εξάρτηση από ξένες εταιρείες και διευκολύνοντας την επιτήρηση, όπως αναφέρουν οι The New York Times.