Η εορταστική περίοδος του World of Tanks ξεκινάει δυναμικά με Benedict Cumberbatch

To World of Tanks υποδέχεται τις εορταστικές εκδηλώσεις με τον Benedict Cumberbatch

Η εορταστική περίοδος εισβάλλει δυναμικά στο World of Tanks με το πολυαναμενόμενο Holiday Ops 2026, που ξεκινά σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2025, και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026, φέρνοντας μαγεία και δράση σε εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως. Σε μια πρωτότυπη συνεργασία, ο βραβευμένος Βρετανός ηθοποιός Benedict Cumberbatch, γνωστός από ρόλους όπως ο Doctor Strange και ο Sherlock Holmes, αναλαμβάνει τον ρόλο του Holiday Ambassador, προσθέτοντας την εμβληματική του νοημοσύνη, χιούμορ και φινέτσα στην εκδήλωση.

Οι παίκτες μεταφέρονται αμέσως σε ένα εντυπωσιακό Holiday Village, όπου η μέρα αποκαλύπτει χιονισμένα, ζεστά τοπία και η νύχτα φωτίζεται από παραμυθένια φώτα, λάμπες και πυροτεχνήματα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτών που θυμίζει χριστουγεννιάτικη καρτ ποστάλ.

Κατά την είσοδο στο χωριό, κάθε παίκτης λαμβάνει δώρο το Tier III σουηδικό ελαφρύ τανκ Strv M/31, πλήρως εξοπλισμένο με εκπαιδευμένο πλήρωμα και χώρο στο γκαράζ, ενώ το Advent Calendar προσφέρει καθημερινές εκπλήξεις ανοίγοντας πόρτες με δώρα. Στο Headquarters του χωριού, ο Cumberbatch καλωσορίζει τους tankers με ειδικές αποστολές, μοιραζόμενος αποφθέγματα ζωής και ιστορίες που εμπνέουν, ενώ οι ανταμοιβές περιλαμβάνουν μοναδικά εξατομικευμένα αντικείμενα όπως δύο 2D styles, custom decals και θεματικές επιγραφές με την υπογραφή του.

Το κεντρικό γεγονός, το Holiday Ops Challenge, περιλαμβάνει 56 μάχες με πλούσιες ανταμοιβές, όπως η φωνή του Cumberbatch ως στρατηγικός διοικητής τακτικών, μοναδικά decals και επιγραφές, το εντυπωσιακό 2D style "Resolute" με στρατιωτική αισθητική και το σετ Benedict’s Gadgets με συλλεκτικά 3D αξεσουάρ.

Η γιορτή κορυφώνεται από 11 έως 22 Δεκεμβρίου με το αγαπημένο Winter Raid mode, όπου επιστρέφουν τα μαγικά τανκς σε γρήγορες, διασκεδαστικές μάχες σε δύο εντελώς νέους χάρτες: έναν διαστημικό με αστέρια και πλανήτες, και έναν σε εργοστάσιο δώρων που μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Τρεις ομάδες των πέντε παικτών ανταγωνίζονται συλλέγοντας και παραδίδοντας πακέτα στη βάση τους, με κάθε τανκ να έχει μοναδικό ρόλο και ικανότητες, ενώ τα points ανταλλάσσονται για bonds ή αποκλειστικά 3D attachments.

Δείτε αναλυτικά τι έρχεται στο παιχνίδι από σήμερα, εδώ.