Αχιλλέας Δελφός: Ο πρώτος A.I Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ του (vid)

Ο ένας και μοναδικός ψηφιακός καλλιτέχνης, Αχιλλέας Δελφός, αλλάζει τα δεδομένα στη μουσική σκηνή, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο, παρότι δεν είναι άνθρωπος αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αχιλλέας Δελφός εμφανίζεται στη μουσική πραγματικότητα ως ένας τραγουδιστής διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Δεν είναι άνθρωπος, αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που επιχειρεί να εισχωρήσει στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού.

Τις τελευταίες ημέρες ο ψηφιακός καλλιτέχνης ανεβάζει διαδοχικά βίντεο, μέσα από τα οποία προαναγγέλλει ότι έρχεται η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του. Με αυτά τα δείγματα χτίζει το δικό του κοινό και ζεσταίνει το έδαφος για την επίσημη πρεμιέρα.

Το ύφος του τραγουδιστή και η αποδοχή του κοινού

Από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του, ο Δελφός φαίνεται να κινείται ξεκάθαρα προς το λαϊκό ρεπερτόριο. Η εικόνα του παραπέμπει σε γνωστά πρόσωπα της σκηνής, θυμίζοντας σε σκαρί κάτι ανάμεσα σε Κωνσταντίνο Αργυρό και Νικηφόρο.

Παρότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη κάποιο τραγούδι, ο λογαριασμός του συνεχίζει καθημερινά να «τρέχει» με βίντεο που καλούν τον κόσμο να στείλει την επερχόμενη δουλειά στο νούμερο ένα.

Αν και το εγχείρημα εντυπωσιάζει, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα, ακόμα κι αν ο δίσκος πάει καλά, ο Δελφός δεν θα μπορεί να εμφανιστεί ζωντανά σε πίστα, κάτι που παραμένει προνόμιο των ανθρώπινων καλλιτεχνών.

