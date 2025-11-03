Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μέχρι τα 140; Η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης θα σε εκπλήξει

Καθώς η επιστήμη και η ιατρική εξελίσσονται ραγδαία, το ερώτημα «μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο;», γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Κάποιος ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη αν είναι εφικτό ο άνθρωπος να φτάσει τα 140 χρόνια ζωής κι εκείνη του απάντησε...

Η πρόοδος της επιστήμης και της σύγχρονης ιατρικής έχει οδηγήσει σε αλματώδη αύξηση του προσδόκιμου ζωής, φέρνοντας στο προσκήνιο το ερώτημα αν είναι δυνατόν οι άνθρωποι να ζήσουν πολύ περισσότερο απ' όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι σήμερα τα 78 χρόνια για τους άνδρες και τα 82 για τις γυναίκες, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το θεωρητικά μέγιστο όριο του ανθρώπινου σώματος κυμαίνεται μεταξύ 120 και 150 ετών.

Η ερώτηση προς την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Πως μπορώ να φτάσω τα 140 χρόνια ζωής»;

Κάποιος χρήστης του Instagram έθεσε στην τεχνητή νοημοσύνη το ερώτημα αν είναι εφικτό να φτάσει ένας άνθρωπος τα 140 χρόνια ζωής. Η απάντηση που έλαβε ήταν αποκαλυπτική. Αν και το ΑΙ δεν είναι κάποιο «ψηφιακό μαντείο», ανέλυσε τα διαθέσιμα δεδομένα από καταγεγραμμένους υπεραιωνόβιους και κατέληξε σε ένα απροσδόκητο συμπέρασμα.

Σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, ο κύριος λόγος που οι άνθρωποι δεν ζουν περισσότερο είναι το χρόνιο στρες, ένας παράγοντας που συχνά υποτιμάται, αλλά επηρεάζει βαθιά τον οργανισμό. Η ΑΙ εξήγησε ότι το χρόνιο στρες κρατά το σώμα σε συνεχή «κατάσταση επιβίωσης», κάτι που, σε βάθος χρόνου, επιβαρύνει σοβαρά τα ζωτικά συστήματα.

Αν και το στρες σπάνια αναφέρεται ως βασική αιτία θανάτου, οι επιπτώσεις του είναι γνωστές: πονοκέφαλοι, ζαλάδες, πεπτικά προβλήματα, πόνος στο στήθος και ταχυκαρδία, σύμφωνα με το NHS.

Μελέτες, όπως αυτή που διεξήχθη στην Ολλανδία το 2010, έχουν συνδέσει τα αυξημένα επίπεδα της ορμόνης του στρες, κορτιζόλης, με καρδιαγγειακές παθήσεις και μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Η συνταγή της μακροζωίας: Ο δρόμος μέχρι τα 140

Αν και η αθανασία δεν είναι ακόμα εφικτή, η τεχνητή νοημοσύνη καταλήγει πως ένας χαμηλός ρυθμός ζωής, με λιγότερο στρες, ισορροπημένη διατροφή και κοινωνική επαφή, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να φτάσει κανείς στα ανώτατα όρια της ανθρώπινης ζωής.

Είναι δεδομένο πως δεν μπορούμε ακόμη να «νικήσουμε» τη βιολογία, πόσο μάλλον και τον χρόνο, αλλά μπορούμε να τους δώσουμε μία... παράταση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ