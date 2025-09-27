Apollo: Το υπερόπλο που μπορεί να καταρρίψει έως και 50 drones σε ένα λεπτό (vid)

Έρχεται το υπερόπλο, το οποίο είναι ικανό να καταστρέψει μεταξύ 20 και 50 drone ανά λεπτό.

Την ώρα που οι υπερπτήσεις drones πάνω από ευρωπαϊκές χώρες έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, η αυστραλιανή τεχνολογική εταιρεία Electro Optic Systems (EOS) θεωρεί ότι «η επίθεση με σμήνος drones είναι μία από τις πιο επικίνδυνες εξελίξεις στις σύγχρονες συγκρούσεις».

Για αυτόν τον λόγο, η εταιρεία αποφάσισε να δημιουργήσει ένα υπερόπλο που το έχει ονομάσει «Apollo». Το συγκεκριμένο όπλο έχει ισχύ 150 βατ και την ικανότητα να καταστρέφει από 20 έως 50 drone ανά λεπτό.

Πώς δρα το υπερόπλο Apollo

Στις μέρες μας οι επιθέσεις με drones έχουν εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Αυτός είναι ο λόγος το όπλο της αυστραλιανής εταιρείας EOS ήταν σε ανάπτυξη για περισσότερη από μία δεκαετία, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα σμήνη. Το Apollo διαθέτει μάχη ακριβείας, υψηλά επίπεδα ισχύος και ικανότητα συνεχούς βολής, όπως ανέφερε η εταιρεία κατασκευής.

Αυτή η συσκευή μπορεί να υλοποιηθεί σε λιγότερο από δύο ώρες, ένα χαρακτηριστικό που την καθιστά ιδανική για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, διαθέτει συνεχή τροφοδοσία και μεγάλη ρυθμό μεταβολής.

Υπερόπλο με χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλα

Η EOS υπερασπίζεται τη δημιουργία αυτού του όπλου σημειώνοντας ότι οι δέσμες υψηλής ενέργειας συμβάλλουν στην παροχή ακριβών και χαμηλού κόστους επιθέσεων κατά των drone. Η εταιρεία τονίζει ότι, όταν αναφέρεται σε «χαμηλό κόστος», εννοεί εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις υφιστάμενες συσκευές.

Οι πύραυλοι συνεπάγονται έξοδα χιλιάδων δολαρίων, ενώ μια βολή λέιζερ περιορίζεται στο κόστος της ενέργειας. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να ενσωματωθεί με τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ και τα ενσωματωμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η EOS θεωρεί ότι «τα drone άλλαξαν ριζικά τον πόλεμο» και γι’ αυτό, «ο Apollo σχεδιάστηκε από το μηδέν για να αντισταθμίσει αυτές τις απειλές με την ταχύτητα του φωτός. Το τι θα κάνουμε στη συνέχεια είναι το πιο σημαντικό».

