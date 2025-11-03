Το νέο πυρηνικό υποβρύχιο του Πούτιν: Κατασκευάστηκε για να μεταφέρει υπερόπλο την «Ημέρα της Κρίσης» (vids)

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε το τρομακτικό νέο πυρηνικό υποβρύχιο που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει ένα υπερόπλο την «Ημέρας της Κρίσης», ικανό να προκαλέσει ραδιενεργό παλίρροια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε το νέο του τρομακτικό πυρηνικό υποβρύχιο, το οποίο έχει κατασκευαστεί για να μεταφέρει ένα υπερόπλο την «Ημέρας της Κρίσης». Το συγκεκριμένα όπλο έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ραδιενεργή παλίρροια. Το ογκώδες Khabarovsk, που αυξάνει τις απειλές του Ρώσου προέδρου για τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι εξοπλισμένο για να εκτοξεύει το διαβόητο πυρηνικό drone Poseidon στις δυτικές ακτές.

Η καθέλκυση του υποβρυχίου, με πέντε χρόνια καθυστέρηση από το αρχικό πλάνο, πραγματοποιήθηκε στο Severodvinsk, στη μακρινή βόρεια Ρωσία, παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ. «Το βαρέος τύπου πυρηνοκίνητο καταδρομικό Khabarovsk εκτοξεύεται από το φημισμένο ναυπηγείο Sevmash», δήλωσε.

«Μεταφέροντας υποβρύχια όπλα και ρομποτικά συστήματα, θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε με επιτυχία τα θαλάσσια σύνορα της Ρωσίας και να προστατεύσουμε τα εθνικά της συμφέροντα σε διάφορα μέρη των ωκεανών του κόσμου», πρόσθεσε.

Για δοκιμές το Khabarovsk

Το Khabarovsk στέλνεται τώρα για θαλάσσιες δοκιμές. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας του υποβρυχίου και άλλες τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν αδιαφανείς και θεωρούνται απόρρητες. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι το πυρηνοκίνητο drone Poseidon (ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή) είχε δοκιμαστεί με επιτυχία.

Το υποβρύχιο ειδικού σκοπού Khabarovsk, έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει δώδεκα από τις θανατηφόρες τορπίλες νέου τύπου που τροφοδοτούνται από τους δικούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

«Η ισχύς του Poseidon ξεπερνά κατά πολύ αυτή του πιο προηγμένου διηπειρωτικού βαλλιστικού μας πυραύλου, Sarmat (γνωστού και ως Satan-2)», είπε ο Πούτιν. «Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο πουθενά αλλού στον κόσμο», ανέφερε ενώ απείλησε, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν μέσα για να το αναχαιτίσουν».

Η προπαγανδιστική μηχανή του Πούτιν έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι το Poseidon (εκτοξευόμενο από το υποβρύχιο Khabarovsk) θα μπορούσε να «βυθίσει» τη Βρετανία κάτω από «ραδιενεργά παλιρροιακά κύματα».

Το κόστος του υποβρυχίου Khabarovsk

Δεν έχει δοθεί ποσό για το κόστος του υποβρυχίου, το οποίο έχει εκτόπισμα 10.000 τόνων, αλλά αναμένεται να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο λίρες. Η καρίνα του τέθηκε το 2014, πολύ πριν ο Πούτιν το ανακοινώσει επίσημα το 2018.

Το Khabarovsk, που εκτοξεύθηκε το Σάββατο (1/11), είχε αρχικά προγραμματιστεί να εκτοξευθεί τον Ιούνιο του 2020. Αναφέρεται ότι η πανδημία, οι τεχνικές δυσκολίες και η μεταφορά πόρων στον πόλεμο στην Ουκρανία συνέβαλαν στις καθυστερήσεις. Φωτογραφίες από την τελετή αποκάλυψης έδωσαν μια ματιά στο πίσω μέρος του υποβρυχίου.

Ο Μπελούσοφ δήλωσε ότι το καταδρομικό θα ενισχύσει την θαλάσσια ασφάλεια της Ρωσίας και θα προστατεύσει τα παγκόσμια συμφέροντά της. Πρόσθεσε ότι ήταν μια σημαντική στιγμή για το ρωσικό ναυτικό.

Το υπερόπλο Poseidon

Το Poseidon, που θα μεταφέρεται από το Khabarovsk, λέγεται ότι έχει μήκος 20 μέτρα και πλάτος σχεδόν δύο μέτρα. Αναφορές υποστηρίζουν ότι ζυγίζει 100 τόνους. Είναι ικανό να ταξιδεύει μέχρι και 6.200 μίλια με ταχύτητα 115 μιλίων ανά ώρα βαθιά κάτω από το νερό.

Μιλώντας σε νοσοκομείο προς στρατιώτες που είχαν τραυματιστεί στην Ουκρανία, ο Πούτιν υπερηφανεύτηκε ότι είχε δοκιμάσει επιτυχώς το όπλο. Δήλωσε: «Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε από ένα μεταφορικό υποβρύχιο».

Ο Τζέφρι Λιούις, μελετητής στο Middlebury Institute of International Studies, έγραψε στο Foreign Policy: «Είναι απλά τρομακτικό. Μιλάμε για ένα τεράστιο θερμοπυρηνικό όπλο μεγατόνων, σχεδιασμένο να προκαλεί σημαντικές, μακροχρόνιες επιπτώσεις από την ακτινοβολία».

Άλλοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν επίσης, ότι το όπλο θα μπορούσε να εκτοξευθεί από απροσδόκητες κατευθύνσεις. Αναφέρθηκε ότι αυτό ώθησε τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διατάξει τον στρατό της χώρας του να ξαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές για πρώτη φορά σε 33 χρόνια.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει οδηγία στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τις δοκιμές των Πυρηνικών Όπλων μας σε ίση βάση. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», πρόσθεσε ο Λιούις.

