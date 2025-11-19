Η αποκάλυψη του ντετέκτιβ: Όσοι κάνουν αυτά τα 5 επαγγέλματα είναι πιο πιθανό να... απατήσουν!

Νυχτερινές βάρδιες, άγχος και ταξίδια κάνουν κάποια επαγγέλματα πιο… επιρρεπή στις παράνομες σχέσεις. Τι δουλειά κάνεις, είπαμε;

Η απιστία μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε σχέση, όμως ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ με πολυετή εμπειρία λέει ότι κάποια επαγγέλματα εμφανίζονται ξανά και ξανά στις υποθέσεις του. Μερικά είναι αναμενόμενα. Άλλα, όχι και τόσο. Και όταν μιλάει κάποιος που περνάει τη μισή του ζωή σε πάρκινγκ, ξενοδοχεία και νυχτερινές παρακολουθήσεις… μάλλον κάτι παραπάνω ξέρει.

Ο Paul Evans, ιδιωτικός ερευνητής με βαρύ βιογραφικό σε υποθέσεις απιστίας, αποκάλυψε τα 5 επαγγέλματα στα οποία έχει «κάψει το κεφάλι του» πιο πολλές φορές. Και σύμφωνα με όσα λέει, η δουλειά που κάνεις μπορεί να διευκολύνει –ή να δυσκολεύει– τα κρυφά παιχνίδια εκτός σχέσης.

Τα πέντε επαγγέλματα που «σκάνε» συχνότερα στις υποθέσεις του

Εργαζόμενοι στην Πληροφορική - ΙΤ

Ξέρουν την τεχνολογία καλύτερα από όλους και είναι... μανούλες στο να κρύψουν συνομιλίες, δεύτερους λογαριασμούς ή μυστικά chats. Ο ίδιος ο ντετέκτιβ λέει ότι έχει χειριστεί «πολύ περισσότερες υποθέσεις σε IT γραφεία από όσες θα περίμενε κανείς».

Υπάλληλοι σε call center

Σφιχτά ωράρια, άγχος, πολλά κοινά με τους συναδέλφους και ατελείωτες ώρες κολλημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Όπως λέει ο Evans, «οι φιλίες στη δουλειά συχνά περνούν τα όρια» όταν οι εργάσιμες μέρες είναι μεγάλες και κουραστικές.

Πωλητές και επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά

Άνθρωποι που βρίσκονται συνεχώς στο δρόμο, σε διαφορετικές πόλεις και ξενοδοχεία από τα οποία επιστρέφουν τιμολόγιο στη δουλειά, έχουν περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και λιγότερο έλεγχο από το σπίτι. Με απλά λόγια, τους γίνεται πιο «ευκολάκι» η ανεύρεση εξωσυζικής συντροφιάς. «Τους ακολουθήσαμε σε όλη τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Αεροσυνοδοί και προσωπικό αεροπορικών εταιρειών

Συνεχείς πτήσεις, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και πολλές ώρες με το ίδιο πλήρωμα. Ο Evans θυμάται περίπτωση αεροσυνοδού που είχε μακροχρόνια σχέση με πιλότο άλλης εταιρείας και συναντιούνταν κρυφά στα ίδια ξενοδοχεία κάθε φορά που ταξίδευαν.

Γιατροί και νοσηλευτές

Σύμφωνα με τον Evans, είναι στο Νο. 1 της λίστας. Νυχτερινές βάρδιες, έντονο στρες και πολύ στενή συνεργασία δημιουργούν «δεσμούς που δεν τους καταλαβαίνει εύκολα κανείς απ’ έξω». Σε μία υπόθεση, μια νοσηλεύτρια συναντιόταν με γιατρό σε άδειο δωμάτιο του νοσοκομείου, ενώ στο σπίτι πίστευαν ότι βαράνε υπερωρίες.

Αλήθεια, τι δουλειά είπαμε ότι κάνεις;

