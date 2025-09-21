Η ηλεκτρονική ή ψηφιακή απιστία, θεωρείται απιστία ή όχι;

H Άννα Πανοπούλου Ψυχολόγος- Συστημική- Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια, συνεργάτιδα του Κέντρου Ψυχοθεραπείας «Φρόσω Φωτεινάκη & Συνεργάτες, εξηγεί στο JennyGr.

Ένα ερώτημα που προκύπτει συχνά στις θεραπείες ζεύγους είναι το εξής: «Τι ορίζουμε τελικά ως απιστία;» Η απιστία προϋποθέτει σωματική επαφή ή αρκεί και μια «απλή» σύνδεση με κάποιον εκτός της σχέσης, μια «αθώα» ανταλλαγή μηνυμάτων για να μιλήσουμε για απιστία; Συχνά, στο θεραπευτικό δωμάτιο παρατηρείται το φαινόμενο της διάστασης απόψεων μεταξύ του ζευγαριού ως προς τον ορισμό της απιστίας.

Η δυσκολία αυτή, αποτελεί απόρροια της απουσίας μοιράσματος των σκέψεων και των απόψεων τους για το τι είναι σχέση και ποια τα βασικά της θεμέλια καθώς επίσης και των μη ξεκάθαρων όρων στο αρχικό συμβόλαιο που συνέταξαν άτυπα στην αρχή της σχέσης τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Jenny.gr