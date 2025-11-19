Εστιατόριο στη Νότια Κορέα αρνείται πελάτες που τρώνε μόνοι: «Δεν πουλάμε μοναξιά»

Σάλος με εστιατόριο στη Νότια Κορέα το οποίο αρνείται ανοιχτά πελάτες που τρώνε μόνοι.

Ένα noodle restaurant στην πόλη Γεοσού της Νότιας Κορέας έγινε αντικείμενο έντονου διαδικτυακού διαλόγου όταν κρέμασε μια ανακοίνωση που απαγόρευε ουσιαστικά τους μοναχικούς πελάτες.

Το πανό πρότεινε τέσσερις «εναλλακτικές»: «1. Πλήρωσε για δύο μερίδες, 2. Φάε δύο μερίδες, 3. Πάρε έναν φίλο, 4. Έλα την επόμενη φορά με τη σύζυγό σου» και κατέληγε με τη φράση: «Δεν πουλάμε μοναξιά. Μην έρχεστε μόνοι».

Η δύσκολη πραγματικότητα για τους solo diners

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση για όσους τρώνε μόνοι στην Κορέα έχει γίνει ολοένα πιο δύσκολη, καθώς πολλά εστιατόρια προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την πληρότητα των τραπεζιών για να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα κόστη. Έτσι, συχνά αρνούνται να σερβίρουν έναν solo diner, ακόμη κι αν υπάρχουν διαθέσιμα τραπέζια.

Οι διαμαρτυρίες στο διαδίκτυο ήταν πολλές: «Περίμενα πάνω από μία ώρα και μου είπαν ότι δεν δέχονται άτομα που τρώνε μόνα», ανέφερε ένας χρήστης. «Σε ένα μαγαζί μου είπαν ότι τελείωσαν τα υλικά μόλις κατάλαβαν ότι ήμουν μόνος», έγραψε άλλος.

Τα επιχειρήματα των ιδιοκτητών προς τις μονάδες

Οι εστιάτορες υποστηρίζουν ότι το λειτουργικό κόστος (τρόφιμα, ενέργεια, εργατικό δυναμικό) έχει αυξηθεί τόσο πολύ, που η εξυπηρέτηση ενός πελάτη σε τετραθέσιο τραπέζι δεν είναι βιώσιμη.

Η νομοθεσία στη χώρα, μάλιστα, τους επιτρέπει να επιλέγουν πελατεία, χωρίς αυτό να θεωρείται παραβίαση των κανόνων δίκαιου εμπορίου. Σύμφωνα με την JoongAng Daily, μόνο το 10,4% των 170.000 εστιατορίων στη Νότια Κορέα προσέφερε γεύματα για ένα άτομο τον Μάρτιο του 2025.

Τον Ιούλιο, μια Νοτιοκορεάτισσα YouTuber βρέθηκε κι εκείνη αντιμέτωπη με την απόρριψη. Παρότι παρήγγειλε δύο μερίδες για να αποφύγει το «πρόβλημα», το προσωπικό την επέπληξε, την πίεζε να φάει γρήγορα και τη ρωτούσε ειρωνικά πόσο χρόνο θα χρειαστεί.

