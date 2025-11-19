H απαράμιλλη ταχύτητα της Κίμπερλι, η λύση της Ελευσίνας και ο μήνας-αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τις επαφές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλά και τα σενάρια εκλογών.

Αν κάτι είναι δεδομένο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι ότι δεν χάνει καθόλου χρόνο. Την περασμένη Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και την Παρασκευή στο Greece Talks έβαλε στο στόχαστρο το λιμάνι του Πειραιά, την Τρίτη πήγε στο υπουργείο Ανάπτυξης και ρύθμισε το ζήτημα με τον Θεοδωρικάκο.

Και αυτό γιατί η ελληνική κυβερνηση συναινεί να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός του Πειραιά πόλος με άξονα την Onex του Πάνου Ξενοκώστα και σκοπεύει να βάλει πλάτη σε αυτή την κατεύθυνση με τη νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει ο Θεοδωρικάκος, για να μπορέσει η εταιρία να χρησιμοποιήσει μια αναξιοποίητη ναυπηγική έκταση για να δημιουργήσει ένα διαμετακομιστικό hub που θα συνδέεται με το Θριάσιο. Η τροπολογία είναι έτοιμη και θα ψηφιστεί ως το τέλος Νοεμβρίου.

