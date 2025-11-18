Η Χόλι Μάντισον αποκαλύπτει τι απαιτούσε ο Χιου Χέφνερ από τις συντρόφους του στην έπαυλη Playboy

Η Χόλι Μάντισον αποκαλύπτει τις απαιτήσεις του Χιου Χέφνερ από τις σύντροφούς του στην έπαυλη Playboy, αναφέροντας λεπτομέρειες για τη ζωή πίσω από τα τηλεοπτικά πλατό.

Η πρώην σύντροφος του Χιου Χέφνερ, Χόλι Μάντισον, αποκάλυψε λεπτομέρειες από τη ζωή της στην έπαυλη του Playboy, αποκαλύπτοντας έναν συγκεκριμένο «κανόνα» που οι σύντροφοι του ιδρυτή της αυτοκρατορίας έπρεπε να τηρούν. Η Μάντισον, η οποία υπήρξε η «νούμερο ένα κοπέλα» του Χέφνερ τη δεκαετία του 2000, μίλησε πρόσφατα στο podcast In Your Dreams για την εμπειρία της, η οποία συνδέθηκε με τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά ριάλιτι The Girls Next Door.

Στη συνέντευξή της, η Μάντισον περιέγραψε την προσωπική τους ζωή ως «φυσιολογική» όταν ήταν μόνοι, σε αντίθεση με τις στιγμές όπου βρίσκονταν άλλες γυναίκες στην ίδια κατοικία: «Όταν ήμασταν μόνο εγώ και αυτός, ήταν πολύ πιο φυσιολογικό από ό,τι θα φανταζόσουν», ανέφερε. Ωστόσο, όταν υπήρχαν τρίτα άτομα, η κατάσταση ήταν αμήχανη και δυσάρεστη, σύμφωνα με την ίδια.

Η 45χρονη σταρ αποκάλυψε επίσης σε παλαιότερη συνέντευξη στο Call Her Daddy ότι ο Χέφνερ είχε συγκεκριμένη εμμονή με τα γεννητικά όργανα των γυναικών: «Θύμωνε αν κάποια δεν ήταν ξυρισμένη», πρόσθεσε, περιγράφοντας πώς απαιτούσε τα αιδοία να φαίνονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Συχνά, τα κορίτσια έπρεπε να τοποθετούνται σε συγκεκριμένες στάσεις για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του.

Η Μάντισον παραδέχθηκε ότι η ζωή στην έπαυλη δεν ήταν πάντα εύκολη, αλλά προσπαθούσε να βλέπει τα πράγματα θετικά και να συνδέει τις εμπειρίες της με μια πιο ανάλαφρη οπτική. Στα απομνημονεύματά της του 2015, είχε περιγράψει τη σχέση της ως περιοριστική, ενώ παρατήρησε ότι και οι υπόλοιπες φίλες του Χέφνερ φαινόντουσαν να βιώνουν παρόμοια συναισθήματα αμηχανίας ή θλίψης, παρά την πολυτελή καθημερινότητά τους.

Η συνέντευξη δίνει μια πιο ανθρώπινη και προσωπική οπτική για τη ζωή μέσα στην έπαυλη, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες ενός κόσμου που συχνά φαινόταν λαμπερός και αψεγάδιαστος από τα τηλεοπτικά πλατό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ