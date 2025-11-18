Αναταραχή στη Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας κατά του Σεργκέι Σοϊγκού

Ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Σεργκέι Σοϊγκού ήταν ο στόχος αποτρεπόμενης δολοφονικής επίθεσης στη Μόσχα. Τι υποστηρίζει η FSB και ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις.

Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, φέρεται να ήταν ο στόχος αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας. Η πληροφορία μεταδόθηκε από τη Moskovsky Komsomolets, ένα μέσο προσκείμενο στο Κρεμλίνο, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνιστεί ποια ήταν η πηγή της.

Η υπόθεση συνδέεται με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η FSB στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, όταν έκανε γνωστό ότι ένας «υψηλόβαθμος αξιωματούχος» επρόκειτο να δεχθεί επίθεση κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψής του σε κοιμητήριο της Μόσχας. Τότε, η ταυτότητα του αξιωματούχου δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την FSB, οι υπηρεσίες ασφαλείας εντόπισαν μια κρυφή κάμερα καμουφλαρισμένη μέσα σε ανθοδοχείο, τοποθετημένη κοντά στον οικογενειακό τάφο που επρόκειτο να επισκεφθεί ο στόχος. Η συσκευή φέρεται να είχε τοποθετηθεί για να παρακολουθεί κινήσεις και να διευκολύνει τον σχεδιασμό της επίθεσης.

Το δημοσίευμα

Η Moskovsky Komsomolets υποστήριξε τη Δευτέρα ότι το πρόσωπο που βρισκόταν στο στόχαστρο ήταν ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από το υπουργείο Άμυνας την άνοιξη του 2024, όταν τη θέση του ανέλαβε ο οικονομολόγος Αντρέι Μπελούσοφ. Η εφημερίδα δεν έδωσε περαιτέρω στοιχεία για το πώς προέκυψε η πληροφορία, ούτε αν αυτή έχει επιβεβαιωθεί από τις ρωσικές αρχές.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Αντρέι Κολέσνικ, μέλος της Κρατικής Δούμας, σχολίασε ότι μια ενδεχόμενη στοχοποίηση του Σοϊγκού εντάσσεται -όπως είπε- σε ένα ευρύτερο σχέδιο αποσταθεροποίησης της Ρωσίας. Τόνισε μάλιστα ότι ο πρώην υπουργός παραμένει «επηρεαστική προσωπικότητα» και πως το πλήγμα εναντίον του θα είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο να προκληθεί ανησυχία στη ρωσική κοινωνία.

Παρά το βάρος της αναφοράς, καμία επίσημη κρατική υπηρεσία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το δημοσίευμα της Moskovsky Komsomolets, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβεβαίωσης ή διάψευσης.

Η ανακοίνωση της FSB

Την ίδια ώρα, η FSB έχει ανακοινώσει ότι η απόπειρα συνδέεται με δίκτυο που φέρεται να έχει στρατολογηθεί από ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα, τρεις άνθρωποι έχουν συλληφθεί: ένα ρωσικό ζευγάρι και ένας μετανάστης από την Κεντρική Ασία. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα για έναν άνδρα με καταγωγή από το Κίεβο, ονόματι Τζαλολιντίν Σαμσόφ, ο οποίος κατηγορείται τόσο για διακίνηση όπλων όσο και για συμμετοχή σε δολοφονία του 2021 στη Δημοκρατία της Μπασκορτοστάν.

Στο βίντεο που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα εμφανίζεται η συλληφθείσα Ρωσίδα, η οποία φέρεται να «ομολογεί» ότι συμφώνησε να τοποθετήσει την κάμερα στο κοιμητήριο με αντάλλαγμα ναρκωτικά. Ωστόσο, δεν είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες έγινε η ομολογία, ούτε κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, με αρκετούς φιλοκυβερνητικούς αξιωματούχους να έχουν στοχοποιηθεί τόσο εντός της Ρωσίας όσο και σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Η υπόθεση του Σοϊγκού, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναμένεται να προκαλέσει νέους τριγμούς στο ήδη τεταμένο κλίμα ασφαλείας της χώρας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ