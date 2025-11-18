Ελβετία: 85.000 νέες θέσεις εργασίας με μισθούς έως 6.500€ - Οι προϋποθέσεις για Ευρωπαίους υποψήφιους

Η Ελβετία αναζητά 85.000 εργαζόμενους για υγεία, τουρισμό, τεχνικά επαγγέλματα και πληροφορική, με μισθούς έως 6.500€. Δείτε τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες πρόσληψης.

Η Ελβετία ανοίγει τις πόρτες της σε χιλιάδες ξένους εργαζομένους, σε μια προσπάθεια να καλύψει το αυξανόμενο κενό εξειδικευμένου προσωπικού που ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ζήτηση έχει εκτοξευθεί σε καίριους τομείς -από την υγεία και τον τουρισμό έως τη μηχανολογία και την τεχνολογία- δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα προσλήψεων των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 85.000 εργαζόμενοι από το εξωτερικό θα χρειαστούν μέσα στους επόμενους μήνες, με τις μηνιαίες αποδοχές να ξεκινούν από τις 3.500 ευρώ και να φτάνουν έως και τις 6.500 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα και την εμπειρία. Στα νοσοκομεία, στα ξενοδοχεία και στις μεγάλες βιομηχανίες η ανάγκη για προσωπικό είναι άμεση, ενώ σε αρκετούς κλάδους αναμένεται να ενταθεί λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης μεγάλης μερίδας του εργατικού δυναμικού - χαρακτηριστικά, ένας στους τέσσερις γιατρούς έχει περάσει τα 60.

Στις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση συγκαταλέγονται γιατροί, μηχανικοί, ειδικοί πληροφορικής, επαγγελματίες της εστίασης, εξειδικευμένοι τεχνίτες, εκπαιδευτικοί, πωλητές και οικιακοί βοηθοί. Πολλά από αυτά τα επαγγέλματα αναζητούν άμεση ενίσχυση, καθώς οι ελλείψεις έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας - Η διαδικασία και οι όροι

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν σε ελβετικούς φορείς πρόσληψης, όπως η Adecco, που διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των διαθέσιμων θέσεων. Μια επιπλέον επιλογή για όσους ζουν στη Γαλλία είναι η εργασία μέσω του καθεστώτος διασυνοριακού εργαζομένου, το οποίο απαιτεί την απόκτηση της άδειας G και συνοδεύεται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την ασφάλιση υγείας, τα οικογενειακά επιδόματα και τις συνταξιοδοτικές εισφορές.

Γλωσσικές απαιτήσεις και επαγγελματική κουλτούρα

Η ευχέρεια σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας - γερμανικά, ιταλικά ή ελβετικά γερμανικά - αποτελεί βασικό κριτήριο πρόσληψης, ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται ο εργοδότης. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ικανότητα προσαρμογής στους ελβετικούς επαγγελματικούς κανόνες, όπου η συνέπεια, η ακρίβεια και η ανεξαρτησία θεωρούνται θεμελιώδεις αξίες.

