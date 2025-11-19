Τέλος η «κλοπή» περιεχομένου σε Facebook και Instagram

Η Meta βάζει τέλος σε όσους αναρτούν περιεχόμενο τρίτων στο Facebook

Η Meta ανακοίνωσε νέα εργαλεία για δημιουργούς περιεχομένου στο Facebook, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανάρτησης βίντεο τους από άλλους χωρίς άδεια. Η νέα λειτουργία «content protection» επιτρέπει στους δημιουργούς να εντοπίζουν αυτόματα πότε τα αυθεντικά τους reels έχουν αναρτηθεί εκ νέου, είτε ολικά είτε μερικώς, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram.

Οι δημιουργοί που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση σε ένα dashboard όπου βλέπουν ποιοι λογαριασμοί έχουν μοιραστεί το περιεχόμενό τους, πόσες προβολές έχουν αυτές οι αναρτήσεις και θα μπορούν να λάβουν δράση πάνω στα κλιπ. Οι επιλογές τους περιλαμβάνουν την προσθήκη ετικέτας που αναγνωρίζει το περιεχόμενο ως πρωτότυπο δικό τους (“track”), το μπλοκάρισμα του βίντεο ώστε να μην είναι ορατό, ή την απελευθέρωση, που αφαιρεί το βίντεο από το dashboard χωρίς περαιτέρω παρακολούθηση.

Το εργαλείο παρέχει επίσης πληροφορίες που βοηθούν τον δημιουργό να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει, όπως αν το βίντεο έχει αποφέρει χρήματα σε άλλους ή αν προέρχεται από λογαριασμό με λίγους ακόλουθους. Παρότι η λειτουργία εντοπίζει repost και στο Instagram, ισχύει μόνο για τα reel που έχουν πρωτίστως ανέβει στο Facebook.

Η προσθήκη αυτών των δυνατοτήτων μέσα στην εφαρμογή Facebook καθιστά πιο εύκολη την επωφελή πρόσβαση για ένα ευρύτερο κοινό δημιουργών, ιδιαίτερα για όσους μετέχουν στο monetization πρόγραμμα της Meta και πληρούν τα αυξημένα πρότυπα αυθεντικότητας.