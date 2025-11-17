Βίντεο από τα άγρια επεισόδια στο Πολυτεχνείο: «Ντροπή τους» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Τα πρωινά επεισόδια του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανεβάζει βίντεο από τον ξυλοδαρμό αναρχικών από μέλη της ΑΡΑΣ.

Βίντεο από τα επεισόδια με τραυματίες που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, όταν ομάδες ακροαριστερών συγκρούστηκαν με αναρχικούς, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

H ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει πως στο βίντεο καταγράφεται ο ξυλοδαρμός αναρχικών από μέλη της ΑΡ.Α.Σ. Η Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση, όπως υπενθυμίζει, είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς με κομμουνιστικό και αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό.

Ο ίδιος σχολιάζει ότι, πέρα από το «τρολάρισμα» που –όπως λέει– κάνει στη συγκεκριμένη οργάνωση, οι εικόνες βίας που κυκλοφορούν είναι «εντελώς απαράδεκτες» και καταλήγει: «Ντροπή τους!».

Το ΜέΡΑ25 αποκήρυξε την ΑΡΑΣ μετά τα επεισόδια

Μετά τα γεγονότα, το ΜέΡΑ25 ανακοίνωσε ότι, ύστερα από έκτακτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και εισήγηση του Γιάνη Βαρουφάκη, προχωρά στην αποκήρυξη της ομάδας ΑΡΑΣ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η απόφαση αυτή δεν αποδυναμώνει την «ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά», αλλά –αντίθετα– τη θωρακίζει, με στόχο την υποστήριξη των εργαζομένων και της νεολαίας απέναντι σε μια «αυταρχική κυβέρνηση» και μια «συμβιβασμένη αντιπολίτευση».

Παράλληλα, το κόμμα καλεί σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και πορείες της 17ης Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης και της αντίστασης.