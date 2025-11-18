Το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο: Η πρωτεύουσα με τα 111 γράμματα και τους εκατομμύρια επισκέπτες (vid)

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο όνομα πόλης στον κόσμο. Ναι, καλά ακούσατε! Μπορεί να την ξέρουμε ως Μπανγκόκ, αλλά πίσω απ' την οκταγράμματη λέξη κρύβονται άλλες... 111.

Η πόλη με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο δεν είναι κάποιο μικρό, απομονωμένο χωριό στα όρη της Ασίας ή της Αφρικής που κρατά μια αρχαία παράδοση. Αντιθέτως, για μία σύγχρονη πόλη και είναι η Μπανγκόκ, η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Η προέλευση του ονόματός της παραμένει ασαφής. Η πρώτη θεωρία υποστηρίζει πως προέρχεται απ' το «Bang Ko», δηλαδή «νησιωτικό χωριό» και η δεύτερη το αποδίδει σε μία ένωση των λέξεων «bang» (περιοχή/χωριό) και «makok» (άγρια δαμάσκηνα)

Οι Ταϊλανδοί, όμως, δεν τη λένε Μπανγκόκ

Στην πραγματικότητα, πολλοί ντόπιοι δεν χρησιμοποιούν καθόλου το όνομα Μπανγκόκ. Για τους περισσότερους η πόλη λέγεται Krung Thep Maha Nakhon ή συντομότερα Krung Thep (Η Πόλη των Αγγέλων).

Αυτό το όνομα ημι-επισημοποιήθηκε το 2022 μετά από εισήγηση της Βασιλικής Εταιρείας της Ταϊλάνδης. Η κυβέρνηση έκανε ξεκάθαρο ότι η χρήση του «Μπανγκόκ» παραμένει απολύτως αποδεκτή, κυρίως επειδή είναι ευκολότερο να προφερθεί από τους ξένους.

Το όνομα των 111 λέξεων που κατέχει το ρεκόρ Guiness

Βέβαια, όλα αυτά είναι... τίποτα μπροστά στο πραγματικό όνομα της πόλης: กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์.

Το πιάσατε; Σε λατινική μεταγραφή: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit.

111 λέξεις παιδιά! Είναι το μεγαλύτερο όνομα πόλης στον κόσμο και κατέχει κι επίσημα το ρεκόρ Guiness.

Τι σημαίνει αυτό το τεράστιο όνομα και πως το θυμούνται οι Ταϊλάνδοί;

Η μετάφρασή του είναι ένα ποιητικό εγκώμιο της πόλης, που περιλαμβάνει φράσεις όπως: «Πόλη των αγγέλων», «Μεγάλη πόλη αθανασίας», «Μεγαλοπρεπής πόλη του κόσμου», «Λαμπρή πόλη της χρυσής εποχής», «Βασιλική πόλη ευλογίας και θεϊκής κατοικίας».

Τι είναι ουσιαστικά; Ένας ύμνος στην πρωτεύουσα, συνδυάζοντας στοιχεία βουδισμού, βασιλικής παράδοσης και ιστορικής μεγαλοπρέπειας.

Επειδή ακόμη και για τους ίδιους τους Ταϊλανδούς το όνομα είναι μακροσκελές, τα παιδιά στα σχολεία το μαθαίνουν μέσω ενός χαριτωμένου τραγουδιού-στίχου, ώστε να μπορούν να το αποστηθίσουν.

