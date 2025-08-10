Στο στόχαστρο μάντισσα στην Ταϊλάνδη: Αντιμέτωπη με κατηγορίες μετά από ψευδή προφητεία

Δημοφιλής μάντισσα στην Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει νομικές συνέπειες μετά από ψευδή προφητεία για επίθεση στα σύνορα με την Καμπότζη, που προκάλεσε πανικό και ακυρώσεις εκδηλώσεων.

Στο επίκεντρο μιας ιδιόμορφης -αλλά με πιθανές ποινικές προεκτάσεις- υπόθεσης βρίσκεται γνωστή μάντισσα στην Ταϊλάνδη, μετά από πρόβλεψη περί ένοπλης σύγκρουσης στα σύνορα με την Καμπότζη που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, προκαλώντας, ωστόσο, αναστάτωση σε όλο το έθνος.

Η αυτοαποκαλούμενη μυστικίστρια, Plai Prai Krasip, ιδιαίτερα δημοφιλής σε λαϊκά στρώματα της χώρας, προκάλεσε σάλο το περασμένο Σάββατο, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης προέβλεψε «μεγάλη στρατιωτική επίθεση» εντός 48 ωρών στα σύνορα με την Καμπότζη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα γίνει κάτι μεγάλο και καταστροφικό». Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα σύνορα, όπου οι τοπικές κοινωνίες έχουν βιώσει κατά το παρελθόν επεισόδια έντασης μεταξύ των δύο κρατών.

Η πρόβλεψη έτυχε αρχικά ιδιαίτερης προσοχής, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, όσο περνούσε ο χρόνος χωρίς να επαληθεύεται, αυξανόταν και η αμφισβήτηση. Ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος Ρεβάτ Κλινκαϊσόρν, με ανάρτησή του, άσκησε δριμεία κριτική στο μέντιουμ, κάνοντας λόγο για απόπειρα εκμετάλλευσης του φόβου των πολιτών. Όπως δήλωσε, «σε πολλές αγροτικές περιοχές, ακυρώθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις εξαιτίας του πανικού, με σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους διοργανωτές».

Μεσοβδόμαδα, δύο δικηγόροι κατέθεσαν επίσημη αναφορά στην αστυνομία, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Plai Prai Krasip κατηγορείται πλέον για «διασπορά ψευδών πληροφοριών ικανών να προκαλέσουν δημόσιο πανικό», αδίκημα που βάσει της νομοθεσίας ενδέχεται να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και ενός μήνα ή/και χρηματικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι αρχές σκοπεύουν να καλέσουν τη μάντισσα για κατάθεση. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, προς το παρόν νοσηλεύεται σε κλινική λόγω κρίσης άγχους, εξαιτίας -όπως ισχυρίζονται συνεργάτες της- της δημοσιότητας και της πίεσης που έχει προκαλέσει η υπόθεση.

Το αν η υπόθεση θα φτάσει τελικά στις δικαστικές αίθουσες παραμένει άγνωστο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η σχέση μεταξύ παραδοσιακών δοξασιών και δημόσιου λόγου στην Ταϊλάνδη, για άλλη μια φορά, φέρνει στο φως τα όρια μεταξύ πίστης και υπευθυνότητας.

