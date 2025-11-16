Η λεπτομέρεια που λίγοι έχουν προσέξει στο Άγαλμα της Ελευθερίας: Το άγνωστο σύμβολο για τη δουλεία (vid)

Το Άγαλμα της Ελευθερίας είναι παγκόσμιο σύμβολο ανεξαρτησίας και μετανάστευσης, όμως ένα συχνά παραβλεπόμενο χαρακτηριστικό του αποκαλύπτει την αρχική και πιο τολμηρή του σημασία.

Δωρεά της Γαλλίας στις ΗΠΑ το 1884, το Άγαλμα της Ελευθερίας έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία στον κόσμο. Οι περισσότεροι το συνδέουν με την χαρακτηριστική πράσινη απόχρωση, τον δαυλό φώτισης και το διάδημα στο κεφάλι της.

Πολλοί, επίσης, θυμούνται και το ποίημα The New Colossus της Έμμα Λάζαρου, που τοποθετήθηκε το 1903 στο μνημείο και το συνέδεσε για πάντα με τη μετανάστευση.

Η λεπτομέρεια που λίγοι θυμούνται στο Άγαλμα της Ελευθερίας

Παρά τη διεθνή του φήμη, ένα στοιχείο συχνά μένει στη «σκιά», οι αλυσίδες και τα σπασμένα δεσμά στα πόδια του αγάλματος. Και όμως, αυτό το χαρακτηριστικό αποτυπώνει πιο καθαρά από κάθε άλλο την αρχική πρόθεση του δημιουργού και του εμπνευστή του μνημείου.

Ο Γάλλος πολιτικός Εντουάρ ντε Λαμπουλέ, που πρότεινε την κατασκευή του αγάλματος, ήθελε να τιμήσει τόσο τα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ όσο και την πρόσφατη κατάργηση της δουλείας.

Πολλοί Αφροαμερικανοί την εποχή των αποκαλυπτηρίων θεώρησαν το άγαλμα υποκριτικό, αφού η δουλεία είχε μεν καταργηθεί, αλλά οι νόμοι Τζιμ Κρόου καταπίεζαν συστηματικά τους μαύρους πολίτες στον Νότο.

Ο αρχιτέκτονας του αγάλματος, Φρεντερίκ-Ογκύστ Μπαρτόλντι, αρχικά ήθελε η Ελευθερία να κρατά σπασμένες αλυσίδες στα χέρια, ένα ξεκάθαρο σύμβολο της απελευθέρωσης από τη σκλαβιά. Ωστόσο θεωρήθηκε υπερβολικά αμφιλεγόμενο και τελικά περιορίστηκε να τις τοποθετήσει στα πόδια.

Ο Μπαρτόλντι διαφοροποιήθηκε και από την παραδοσιακή απεικόνιση της ρωμαϊκής θεάς Libertas. Αντί για το pileus, το καπέλο των απελευθερωμένων σκλάβων στην Αρχαία Ρώμη, επέλεξε να της τοποθετήσει διάδημα, όπως στα νεότερα δυτικά σύμβολα ελευθερίας

