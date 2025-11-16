Άνδρας στη Ρωσία άλλαζε ονοματεπώνυμο κάθε χρόνο για να αποφύγει τη διατροφή παιδιού

Ένας Ρώσος πήγε την προσπάθεια αποφυγής πληρωμής διατροφής σε… άλλο επίπεδο, αλλάζοντας πλήρως όνομα, επίθετο και πατρώνυμο κάθε χρόνο, ελπίζοντας να «εξαφανίσει» τα χρέη του.

Ο Roman Korenev, επικεφαλής της υπηρεσίας δικαστικών επιμελητών στο Τιουμέν της Ρωσίας, αποκάλυψε μία από τις πιο εξωφρενικές υποθέσεις της καριέρας του, όταν ένας άνδρας άλλαζε ολόκληρο το ονοματεπώνυμό του μία φορά τον χρόνο για να αποφύγει την πληρωμή διατροφής για το παιδί του.

Έπειτα από έναν χρόνο, επέστρεφε στο αρχικό του όνομα και… επαναλάμβανε τον κύκλο, πιστεύοντας ότι έτσι θα «μηδένιζε» τα χρέη και θα απέφευγε τον εντοπισμό από τους επιμελητές.

Μάταιη προσπάθεια: Το σύστημα τον παρακολουθούσε κανονικά

Παρά το «κόλπο» του, η προσπάθειά του ήταν καταδικασμένη από την αρχή. Όπως εξήγησε ο Korenev, όταν κάποιος αλλάζει όνομα, το ληξιαρχείο υποχρεωτικά ενημερώνει τις υπηρεσίες της διατροφής, πράγμα που σημαίνει ότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξαφανιστεί, ακόμη κι αν αλλάζει τα στοιχεία του κάθε χρόνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οφειλέτες καταφεύγουν σε ακραίες δικαιολογίες. Οι αρχές του Τιουμέν αναφέρουν ότι οι τοπικοί οφειλέτες συχνά επινοούν απίστευτα «κόλπα».

Άνδρας υποστήριξε ότι πάσχει από αγοραφοβία για να μην επιτρέψει την είσοδο των επιμελητών στο σπίτι του, μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι είχε δύο διαμερίσματα, και το ένα ήταν υπό κατάσχεση.

Άλλοι έχουν φτάσει στο σημείο να σκηνοθετήσουν τον θάνατό τους ή να πλαστογραφήσουν τεστ DNA για να αποφύγουν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τα παιδιά τους.

