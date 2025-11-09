Διαμελισμένα πτώματα κρυπτο-εκατομμυριούχου και της συζύγου του βρέθηκαν στην έρημο του Ντουμπάι

Τραγική κατάληξη για ένα ζευγάρι στη Ρωσία μετά από υπόθεση απαγωγής στο Ντουμπάι.

Σε έρημο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρέθηκαν διαμελισμένα τα πτώματα ενός ζευγαριού από την Ρωσία. Ο 38χρονος Ρομάν Νόβακ ήταν Ρώσος κρυπτο-εκατομμυριούχος και η 37χρονη σύζυγός του Άννα ήταν πρώην τηλεοπτική ρεπόρτερ στην πατρίδα τους.

Πιστεύεται ότι δύο μαχητές από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και ένας πρώην ντετέκτιβ βρίσκονται πίσω από αυτή τη δολοφονία. Το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά τον περασμένο μήνα, όταν ταξίδεψε για να συναντήσει κάποιους «υποψήφιους επενδυτές» στο ορεινό θέρετρο Χάτα του Ντουμπάι.

Εκεί οι δράστες τους απήγαγαν και ζήτησαν λύτρα, τα οποία τελικά δεν καταβλήθηκαν. Οι απαγωγείς τότε τους σκότωσαν. Πιθανολογείται ότι τους δολοφόνησαν σε μια βίλα στη Χάτα πριν από σχεδόν ένα μήνα, καθώς τρεις Ρώσοι ύποπτοι έχουν έκτοτε κρατηθεί στην Αγία Πετρούπολη και στις περιοχές Σταυρούπολης και Κρασνοντάρ της Ρωσίας μετά την επιστροφή τους από το αραβικό έθνος.

Τους σκότωσαν και τους διαμέλισαν

Αφού τους απήγαγαν, απαίτησαν από τον εκατομμυριούχο τον κωδικό πρόσβασης στο κρυπτο-πορτοφόλι του. Ο Ρόμαν δεν αρνήθηκε, καθώς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Fontanka, το πορτοφόλι ήταν στην πραγματικότητα άδειο. Καθώς ο Ρόμαν και η Άννα δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα λύτρα, δολοφονήθηκαν και στη συνέχεια διαμελίστηκαν. Το ζευγάρι ζούσε στο Ντουμπάι και συχνά δημοσίευε στα social media τη φαινομενικά πολυτελή ζωή του, με υπεραυτοκίνητα και ιδιωτικά τζετ, αν και φέρεται να εκβιάζονταν για κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι συλληφθέντες είναι ο 53χρονος Κονσταντίν Σαχτ, πρώην ερευνητής ανθρωποκτονιών που τώρα δρα ως λαθρέμπορος ναρκωτικών, ο 46χρονος Γιούρι Σαρίποφ και ο 45χρονος Βλαντίμιρ Νταλέκιν. Και οι τρεις τους υπηρέτησαν τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι φερόμενοι δράστες θα παραμείνουν προφυλακισμένοι μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, ενώ άλλοι πέντε Ρώσοι, όλοι κάτω των 25 ετών, συνδέονται με την υπόθεση.

Πώς έδρασαν οι απαγωγείς

Σύμφωνα με τις αρχές, το ζευγάρι επρόκειτο να συναντήσει επενδυτές στο Χάτα. Ο προσωπικός τους οδηγός τους άφησε σε πάρκινγκ δίπλα σε λίμνη, όπου μεταφέρθηκαν σε άλλο αυτοκίνητο και έκτοτε δεν ξαναεμφανίστηκαν. Ο Ρόμαν φέρεται να έστειλε μηνύματα σε γνωστούς εκείνη την περίοδο, λέγοντας ότι «είχε κολλήσει στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και χρειαζόταν 200.000 δολάρια.

Τα τηλέφωνά τους εντοπίστηκαν για δύο ημέρες: από το Χάτα στο Ομάν και μετά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, όπου τα σήματα εξαφανίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι δολοφόνοι άφησαν σκόπιμα τα τηλέφωνα ανοιχτά για να παραπλανήσουν τις αρχές. Οι αρχές της Ρωσίας και των Εμιράτων συνεργάστηκαν για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας.

Συγγενείς του ζευγαριού σήμαναν συναγερμό. Ο Ρόμαν βρισκόταν εκείνη την περίοδο υπό έρευνα, κατηγορούμενος για κλοπή πάνω από 380 εκατομμύρια λίρες από κρυπτο-επενδυτές, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα πήγαιναν σε επιχειρηματική ανάπτυξη. Τοπικό δημοσίευμα ανέφερε ότι τα θύματα της απάτης του ήταν «επιχειρηματίες από την Κίνα και χώρες της Μέσης Ανατολής», ενώ η εφημερίδα Komsomolskaya Pravda σημείωσε ότι ο άνδρας παρουσιαζόταν ως κάποιος που λειτουργούσε στο επίπεδο Αράβων Σεΐχηδων.

«Στην πραγματικότητα, ο Νόβακ ήταν απλώς ένας ταλαντούχος χειριστής που κατάφερε να πείσει ανθρώπους να του παραδώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια», ανέφεραν. Ισχυρίστηκε ότι διαχειριζόταν δίκτυο κρυπτονομισμάτων μέσω εφαρμογής που δημιουργήθηκε από Ουκρανούς προγραμματιστές. Οι ρωσικές αρχές ερευνούν ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στη Μόσχα για ίχνη των επενδύσεων. Ο Ρόμαν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στο παρελθόν για υπεξαίρεση, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ