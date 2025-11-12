Ρώσος άνδρας σκηνοθέτησε την κλοπή του αυτοκινήτου του για να αποφύγει ψώνια με τη σύζυγο

Ένας άνδρας στη Ρωσία πήγε την… απέχθεια για τα ψώνια σε άλλο επίπεδο, σκηνοθετώντας την κλοπή του αυτοκινήτου του για να γλιτώσει βόλτα στα μαγαζιά με τη γυναίκα του.

Η απίθανη ιστορία έρχεται από την πόλη Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας, όπου ένας Ρώσος άνδρας προκάλεσε ζημιές στο ίδιο του το αυτοκίνητο για να φανεί ότι του το είχαν κλέψει, μόνο και μόνο για να μην πάει για ψώνια με τη σύζυγό του.

Η υπόθεση συνέβη τον Απρίλιο, αλλά έγινε γνωστή τον Οκτώβριο, όταν η αστυνομία έδωσε λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Η γυναίκα κάλεσε τις αρχές αναφέροντας ότι το Toyota Corolla του άνδρα της είχε κλαπεί από το πάρκινγκ κοντά στο σπίτι τους. Λίγο αργότερα, κάλεσε ξανά λέγοντας ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε σε νησάκι κοντά στην πόλη.

Όταν η ιστορία άρχισε να «μπάζει»

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως το όχημα είχε ίχνη παραβίασης και χαλασμένη μίζα. Ωστόσο, οι απαντήσεις του άνδρα στις ερωτήσεις τους δεν έβγαζαν νόημα. Όσο περισσότερο τον πίεζαν, τόσο περισσότερο μπερδευόταν και αντιφάσκει.

Τελικά, η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε σκηνοθετήσει την κλοπή ως δικαιολογία για να μην πάει για ψώνια.

Το αστείο που του βγήκε… ξινό: Από «έξυπνος» σε... κατηγορούμενος

Παρότι δεν έχει ποινικό μητρώο, ο άνδρας τώρα αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για «εν γνώσει ψευδή καταγγελία» σύμφωνα με το άρθρο 306 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα. Η ποινή; Έως δύο χρόνια φυλάκιση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Αν και η υπόθεση έκανε τον γύρο των ρωσικών social media με χιουμοριστικά σχόλια τύπου: «Όλα αυτά για να μην κρατάει τσάντες στο mall», η αλήθεια είναι πως το «αστείο» αυτό μπορεί να του κοστίσει ακριβότερα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ