Πέτρα-ψαλίδι-χαρτί: Η επιστήμη, η στρατηγική και τα mind games πίσω από το απλούστερο παιχνίδι (vid)

Το «πέτρα–ψαλίδι–χαρτί» μπορεί να μοιάζει με το πιο απλό παιχνίδι του κόσμου, όμως πίσω του κρύβονται χιλιάδες έρευνες, στρατηγικές, ψυχολογία και μαθηματικά που εξηγούν πώς και γιατί κερδίζει κανείς.

Παρότι μοιάζει παιδικό και αυθόρμητο, το «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» έχει ιστορία που φτάνει σε βάθος δύο χιλιετιών. Στις μέρες όμως, οι ειδικοί διαφωνούν για το αν μπορεί κάποιος να εγγυηθεί τη νίκη.

Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες στρατηγικές που μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όσο κι αν νομίζει κανείς πως το παιχνίδι είναι καθαρά τυχερό.

Στρατηγική #1: Παίξε εντελώς τυχαία

Σύμφωνα με γνωστική έρευνα του Western Sydney University, ο μόνος θεωρητικά «βέλτιστος» τρόπος για πολλούς γύρους είναι η πλήρης απροβλεψιμότητα. Οι ερευνητές έβαλαν συμμετέχοντες να παίξουν 15.000 γύρους καταγράφοντας τη δραστηριότητα του εγκεφάλου τους και διαπίστωσαν ότι όσοι άφηναν την έκβαση του προηγούμενου γύρου να τους επηρεάζει έχαναν συχνότερα.

Η θεωρία παιγνίων συμφωνεί! Η στρατηγική τύπου Nash equilibrium επιτάσσει απόλυτη τυχαιότητα. Στην πράξη όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι πραγματικά τυχαίοι. Οι περισσότεροι έχουν προτίμηση σε συγκεκριμένο σύμβολο και δεν μπορούν να αγνοήσουν το προηγούμενο αποτέλεσμα.

Στρατηγική #2: Εκμεταλλεύσου τις ανθρώπινες αδυναμίες

Αν δεν μπορείς να είσαι απρόβλεπτος, υπάρχει κάτι που ίσως σε παρηγορεί... ούτε ο αντίπαλός σου μπορεί. Ο συγγραφέας William Poundstone εξηγεί πως οι «αρχάριοι» σπάνια επαναλαμβάνουν το ίδιο σύμβολο τρεις φορές στη σειρά. Έτσι, μετά από «πέτρα–πέτρα», είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο αντίπαλος θα αλλάξει, άρα εσύ παίζεις ψαλίδι, το οποίο είναι το μόνο που δεν μπορεί να χάσει.

Ακόμη, έρευνα του Zhejiang University το 2014 έδειξε ότι οι νικητές τείνουν να επαναλαμβάνουν το σύμβολο που τους έφερε νίκη και οι ηττημένοι αλλάζουν και μάλιστα πηγαίνουν «ανάποδα» στην ιεραρχία των κινήσεων.

Άρα, αν ο αντίπαλος σε κέρδισε με πέτρα, πιθανότατα θα ξαναπαίξει πέτρα, οπότε εσύ παίζεις χαρτί. Αν εσύ κέρδισες, μην επαναλάβεις την προηγούμενη κίνηση, γιατί ο αντίπαλος θα το περιμένει.

Στρατηγική #3: Mind games, παίξε τον αντίπαλο, όχι το παιχνίδι

Πέρα από τα μαθηματικά και τη λογική, το «ψάρι» πιάνεται και με ψυχολογικά κόλπα. Σε τουρνουά, το trash talk επιτρέπεται και πολλοί παίκτες πιστεύουν στις «ενδείξεις» που δίνει το σώμα. Μια κίνηση του αντίχειρα πριν το πέταγμα συχνά προδίδει πέτρα.

Υπάρχει επίσης η πολιτισμική προκατάληψη, ότι οι περισσότεροι ρίχνουν πέτρα στον πρώτο γύρο. Για αυτό, όταν θες να πάρεις πλεονέκτημα από έναν άπειρο αντίπαλο, ξεκίνα γρήγορα με χαρτί χωρίς να του αφήσεις χρόνο να σκεφτεί.

Ο επίσημος οδηγός του παγκόσμιου πρωταθλήματος RPS προτείνει κι άλλα κόλπα. Υπόγεια υποβολή κίνησης την ώρα που εξηγείς τους κανόνες σε έναν αρχάριο. Αναφορά της κίνησής σου πριν την παίξεις και μετά πραγματικά παίζεις αυτό που είπες. Οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν και επιλέγουν λάθος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ