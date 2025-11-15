Το 1972 ήταν η πιο μεγάλη χρονιά στη σύγχρονη ιστορία: Κι όμως, κανείς δεν το πήρε ποτέ χαμπάρι

Δύο μικρά δευτερόλεπτα έκαναν το 1972 να μείνει στην ιστορία ως η πιο μακριά χρονιά που υπήρξε ποτέ.

Ήταν μια χρονιά που κράτησε… για πάντα. 31.622.402 δευτερόλεπτα, για την ακρίβεια. Ή, όπως θα έλεγε κι ένας φυσικός, λιγότερο υπερβολικός και καθόλα πιο πραγματιστής από εμάς εδώ στο Gazzetta Plus, μια χρονιά που κράτησε δύο δευτερόλεπτα περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Το 1972 δεν ήταν απλώς μια γεμάτη χρονιά, ήταν κυριολεκτικά η πιο μακριά χρονιά που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα.

Μια χρονιά διαφορετική από τις άλλες

Πέρα από τα ιστορικά της highlights, όπως λόγου χάρη τον Νίξον να μετράει αντίστροφα μετά το Watergate, τον «Νονό» να βγαίνει στις αίθουσες και τον Ευγένιο Σέρναν να περπατά ως ο τελευταίος άνθρωπος στη Σελήνη, το 1972 είχε κι ένα ακόμα περίεργο ρεκόρ: ήταν πιο μεγάλο από κάθε άλλη χρονιά του 20ού αιώνα.

Ήταν δίσεκτο, οπότε είχε ήδη μια μέρα παραπάνω. Αλλά μέσα σε όλα, οι επιστήμονες πρόσθεσαν και… δύο “leap seconds”, ένα τον Ιούνιο και ένα τον Δεκέμβριο. Έτσι το 1972 είχε 24 ώρες και 2 δευτερόλεπτα παραπάνω από ένα συνηθισμένο έτος. Συνολικά: 31.622.402 δευτερόλεπτα ζωής. Κυριολεκτικά.

Τι είναι τα “leap seconds”;

Ο πλανήτης δεν γυρίζει με απόλυτη συνέπεια. Κάνει μικρές, ανεπαίσθητες καθυστερήσεις. Για να μη χαθεί ο συγχρονισμός με τα ατομικά ρολόγια (που μετρούν το χρόνο με ταλαντώσεις ατόμων και μπορούν να «ξεφύγουν» μόλις ένα δευτερόλεπτο σε εκατομμύρια χρόνια), οι επιστήμονες προσθέτουν πού και πού ένα δευτερόλεπτο. Ένα «leap second», δηλαδή.

Έτσι διασφαλίζεται ότι το ρολόι μας μένει συντονισμένο με τον Ήλιο και την περιστροφή της Γης. Για τον απλό άνθρωπο δεν αλλάζει τίποτα, αλλά για τεχνολογίες όπως GPS, δορυφορικά δίκτυα και ηλεκτρονικές συναλλαγές, ένα λανθασμένο δευτερόλεπτο μπορεί να προκαλέσει χάος.

Το 1972, το έτος των δύο δευτερολέπτων

Το καλοκαίρι του 1972, για πρώτη φορά στην ιστορία, προστέθηκε ένα leap second. Και καθώς η Γη συνέχισε να «τεμπελιάζει», οι επιστήμονες πρόσθεσαν κι άλλο ένα στο τέλος του ίδιου χρόνου. Από τότε έχουν προστεθεί σχεδόν 30 τέτοια δευτερόλεπτα, αλλά ποτέ ξανά δύο μέσα στην ίδια χρονιά.

Σήμερα, μάλιστα, η Γη έχει αρχίσει να περιστρέφεται λίγο πιο γρήγορα. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να χρειαστεί το αντίθετο: ένα «αρνητικό leap second», δηλαδή να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο, για να ξανασυγχρονιστεί ο χρόνος μας με το σύμπαν.

Και ο Ιούλιος Καίσαρας τα έκανε χειρότερα

Βέβαια, υπάρχουν κάποιες ιστορικές καταγραφές, που κάνουν το 1972 να μη φαντάζει και τόσο δα μεγάλη χρονιά. Το 46 π.Χ., για παράδειγμα, όταν ο Ιούλιος Καίσαρας αποφάσισε να ευθυγραμμίσει το ρωμαϊκό ημερολόγιο με τον Ήλιο, πρόσθεσε 80 επιπλέον μέρες. Το αποτέλεσμα; Ένα «έτος-μπέρδεμα» διάρκειας 445 ημερών! Τι να του πουν κι αυτού τα δύο δευτερόλεπτα του 1972;