Το «μυστήριο» με τις λεπτές γραμμές στα πίσω τζάμια των αυτοκινήτων: Τι είναι και πού χρησιμεύουν

Πίσω από αυτές τις γραμμές κρύβεται ένα μικρό θαύμα μηχανικής: η τεχνολογία που εξαφανίζει θολούρα και πάγο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Αν έχεις περάσει έστω μια ώρα στη θέση του οδηγού, σίγουρα έχεις αναρωτηθεί: «Τι στο καλό γυρεύουν αυτές οι γραμμές στο πίσω τζάμι;». Και όχι, δεν μπήκαν εκεί από κάποιον σαλεμένο σχεδιαστή που θέλησε να τις προσθέσει έτσι, για το θεαθήναι. Το αντίθετο: οι γραμμές αυτές είναι από τα πιο χρήσιμα στοιχεία που διαθέτει κάθε αυτοκίνητο.

Πρόκειται για πολύ λεπτά σύρματα από μέταλλο και ρητίνη, κολλημένα πάνω στο τζάμι ή ενσωματωμένα ανάμεσα σε στρώσεις γυαλιού. Όταν πατάς το κουμπί του πίσω defroster, στέλνεται ρεύμα σε αυτά τα σύρματα, το ρεύμα συναντά αντίσταση, η αντίσταση παράγει θερμότητα και αυτή η θερμότητα εξαφανίζει ατμούς, υγρασία και πάγο πριν προλάβεις να γκρινιάξεις που δεν βλέπεις ελέφαντα στα δύο μέτρα.

Με λίγα λόγια, εκείνες οι «ενοχλητικές ρίγες» είναι ο λόγος που βλέπεις τι γίνεται πίσω σου αντί να οδηγείς στα τυφλά σαν ταινία τρόμου του ’80.

Κι αν δεν καθαρίζουν; Μην νευριάζεις και πάρε μια ανάσα.

Τρεις είναι οι συνήθεις ύποπτοι:

• Έσκασε η ασφάλεια του defroster και χρειάζεται εύκολη, φτηνή και σχετικά ανώδυνη επισκευή.

• Έχει κοπεί κάποιο σημείο του πλέγματος, γεγονός συχνό όταν οι γραμμές είναι εκτεθειμένες. Υπάρχουν DIY κιτ, αλλιώς πας σε ειδικό.

• Χάλασε ο διακόπτης. Και σε αυτή την περίπτωση, ισχύει το κλάσικο: «πάμε συνεργείο».

Και κάπως έτσι εξηγούνται οι γραμμές, οι θολούρες και οι μικρές πρωινές «μάχες» με την υγρασία. Χωρίς αυτές τις λεπτές λωρίδες, κάθε χειμωνιάτικη όπισθεν θα ήταν και μια… προσευχή!

