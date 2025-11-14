Η «καταιγίδα κανίβαλος» χτυπά τη Γη: Μία προφητεία της Μπάμπα Βάνγκα φαίνεται να επιβεβαιώνεται

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα «κανίβαλος» πλήττει τη Γη, προκαλώντας προβλήματα σε επικοινωνίες και δορυφόρους. Η προφητεία της Μπάμπα Βάνγκα επανέρχεται στο προσκήνιο.

Μία από τις θρυλικές προβλέψεις της Μπάμπα Βάνγκα φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς η Γη αναμένεται να βιώσει ένα σπάνιο φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου μία φορά κάθε 20 χρόνια.

Η τυφλή Βουλγάρα μυστικίστρια, η οποία απεβίωσε το 1996, έχει μείνει στην ιστορία για τις ανησυχητικά ακριβείς προβλέψεις της, που συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις ακόμη και δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

Οι προβλέψεις της

Η Μπάμπα Βάνγκα, συχνά συγκρινόμενη με τον Νοστράδαμο, προβλέποντας γεγονότα όπως η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, έχει αφήσει πίσω της έναν μεγάλο κατάλογο προφητειών που ακόμα ερμηνεύονται.

Ανάμεσα στις προβλέψεις για το 2025, περιλαμβάνονται η εξωγήινη δραστηριότητα, οι παγκόσμιες συγκρούσεις και, απρόσμενα, μία χρονιά «ευνοϊκή» για τον οδηγό της Formula 1, Lewis Hamilton.

Μια φορά στα είκοσι χρόνια

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες προβλέψεις της αφορά μία καταστροφική ηλιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με αναφορές, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Γη πρόκειται να επηρεαστεί από τη λεγόμενη «καταιγίδα κανίβαλο» - την ισχυρότερη ηλιακή καταιγίδα που έχει καταγραφεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Το όνομά της προέρχεται από την ικανότητά της να απορροφά άλλες καταιγίδες, ενισχύοντας τη δύναμή της.

Οι πρώτες ενδείξεις της δραστηριότητας αυτής έχουν ήδη γίνει αισθητές. Σημαντικές εκτοξεύσεις στο διάστημα έχουν αναβληθεί, όπως ανακοίνωσε η Blue Origin, επικαλούμενη αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα και ενδεχόμενες επιπτώσεις στα διαστημικά οχήματα. Παράλληλα, έχουν παρατηρηθεί εντυπωσιακές εμφανίσεις του Βόρειου Σέλας σε περιοχές όπου σπάνια είναι ορατό, προκαλώντας έκπληξη στους πολίτες.

Προβλήματα σε επικοινωνίες και υπηρεσίες

Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η καταιγίδα έχει ήδη επηρεάσει τις επικοινωνίες, το GPS και τις δορυφορικές υπηρεσίες, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει και διακοπές ρεύματος. Ωστόσο, το μαγνητικό πεδίο και η ατμόσφαιρα της Γης λειτουργούν ως φυσική ασπίδα προστατεύοντας τον πλανήτη από τα χειρότερα. Παρόλα αυτά, οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες οι επόμενες ημέρες μπορεί να φέρουν μικρές αναταράξεις στην καθημερινή τους ζωή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ