Μαρουσάκης: «Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας»

Καλός ο καιρός σήμερα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Τι είπε για το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Aίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», σήμερα Παρασκευή (14/11) θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες, ενώ θα ανέβουν αρκετά οι τιμές προς το μεσημέρι. Γενικότερα, η σημερινή ημέρα θα χαρακτηριστεί από πολύ καλές καιρικές συνθήκες, όπως και το Σαββατοκύριακο.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μητσοτάκη, είναι η ομίχλη τις πρωινές και βραδινές ώρες στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως από το κεντρικό Αιγαίο και πάνω.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr