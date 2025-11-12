«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!
Ο Pedro Alonso López, γνωστός ως το τρομακτικό «Τέρας των Άνδεων», συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο διαβόητους serial killers της ιστορίας.
Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι σκότωσε εκατοντάδες νεαρά κορίτσια στην Κολομβία, τον Εκουαδόρ και το Περού. Παρά το φρικιαστικό του παρελθόν, ο López κυκλοφορεί ελεύθερος για δεκαετίες, με τις αρχές να μην γνωρίζουν που βρίσκεται σήμερα.
Ένα παιδί μέσα στη βία και τη φτώχεια
Ο Pedro Alonso López γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1948 στην επαρχία Τολίμα της Κολομβίας, σε έναν κόσμο ήδη γεμάτο βία και φτώχεια. Ο πατέρας του είχε βρει βίαιο θάνατο πριν τη γέννησή του, ενώ η μητέρα του, που εργαζόταν ως πόρνη, προσπαθούσε να μεγαλώσει 13 παιδιά υπό συνθήκες ακραίας ανέχειας.
