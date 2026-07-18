Το μέρος που έχουν τα σπίτια τους ζάμπλουτοι και γαλαζοαίματοι δεν είναι νησί

Αν και σίγουρα δεν πάει ο νους μας με τη μία, το μέρος που έχουν τα σπίτια τους ζάμπλουτοι και γαλαζοαίματοι είναι κοντά στην Αθήνα, αλλά δεν είναι νησί.

Άλλο μέρος έχει το όνομα και άλλο, όπως φαίνεται στην πράξη, τη χάρη. Τα προηγούμενα χρόνια η Μύκονος ήταν το πρώτο μέρος που σου ερχόταν στο μυαλό εάν ήθελες να πεις κάποια τοποθεσία που όλοι οι διάσημοι είχαν μία βίλα.

Ωστόσο, παράλληλα με το Νησί Των Ανέμων, αλλά και μέχρι σήμερα ένα άλλο μέρος, όχι μακριά από την Αθήνα, δείχνει να έχει κλέψει την καρδιά πλούσιων από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αφού έχουν χτίσει εκεί τις υπερπολυτελείς βίλες τους.

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