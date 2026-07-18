Την σκότωσε και πήγε στο καφενείο να δει τον Άγιαξ: Ένα αδιανόητα κυνικό έγκλημα

Την αγαπούσε πολύ, αλλά τον νευρίαζε. Και έπρεπε να προλάβει να δει και το ματς. Ένα φρικτό έγκλημα από το 1986.

Ο Μιχάλης Δράγκας και η σύντροφος του, η Μαρία Φραγκοπούλου, επί οκτώ χρόνια ζούσαν μια ζωή χωρίς εντάσεις, ή έστω αυτό έδειχναν στους φίλους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, πως η κοινή ζωή τους δεν θα τελείωνε με φόνο.

Ο Δράγκας είχε γνωρίσει την Μαρία το 1978, ως «προξενιό» από τους φίλους του. Δεν είχε ενθουσιαστεί από την πρώτη γνωριμία, όπως είπε αργότερα στην κατάθεση του στην Αστυνομία, αλλά στην πορεία, την αγάπησε. Η Μαρία ποτέ δεν του έκρυψε το παρελθόν της, πως ήταν μια γυναίκα που εκδιδόταν στον κόσμο του πληρωμένου έρωτα, όμως μαζί του, θέλησε να κάνει μια νέα αρχή.

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