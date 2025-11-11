Δονούσα: Πρόστιμο 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο για αιχμαλωσία ζώων σε άθλιες συνθήκες

Ένας 63χρονος καλείται να πληρώσει πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ για βασανισμό γατών που κρατούσε υποσιτισμένες σε κλειστούς χώρους, στη Δονούσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία και έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόστιμο άνω των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ καλείται να καταβάλει 63χρονος στη Δονούσα, μετά από καταγγελία για βασανισμό γατιών, τα οποία κρατούσε κλειδωμένα και υποσιτισμένα σε ιδιόκτητους χώρους.

Η καταγγελία οδήγησε σε έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε παλιά, κλειστά ενοικιαζόμενα δωμάτια και ένα εγκαταλελειμμένο εστιατόριο, όπου εντοπίστηκαν περίπου 58 γάτες σε κακή κατάσταση. Η ΕΡΤ δημοσίευσε φωτογραφίες από τους περιορισμένους χώρους, προκαλώντας σοκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τελικό πρόστιμο αναμένεται να υπερβεί τα 1.740.000 ευρώ, καθώς ελέγχονται και επιπλέον παραβάσεις, όπως η έλλειψη βιβλιαρίων υγείας και τσιπ στα ζώα.

Ο 63χρονος, που στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια περιστατικά στο Μοσχάτο, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Νάξου, με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του.

