Νέα μυστικά στη Γκίζα: Επιστήμονες εντόπισαν δύο «ανωμαλίες» στην Πυραμίδα του Μυκερίνου που ίσως αποκαλύψουν κρυφή είσοδο

Ερευνητές εντόπισαν δύο μυστηριώδεις κοιλότητες μέσα στην Πυραμίδα του Μυκερίνου στη Γκίζα, χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές μεθόδους. Μήπως πρόκειται για μυστική είσοδο;

Η Πυραμίδα του Μυκερίνου, η μικρότερη από τις τρεις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας, φαίνεται πως δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλα τα μυστικά της. Χτισμένη για τον φαραώ Μυκερίνο (2490–2472 π.Χ.), παραμένει η λιγότερο αλλοιωμένη κατασκευή της περιοχής από την εποχή του Παλαιού Βασιλείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα μελέτη της ομάδας ScanPyramids, η Πυραμίδα ενδέχεται να διαθέτει δεύτερη, άγνωστη είσοδο και δύο κενές κοιλότητες στο εσωτερικό της.

Τα ευρήματα των ερευνητών

Η ομάδα, αποτελούμενη από ειδικούς του Πολυτεχνείου του Μονάχου και του Πανεπιστημίου του Καΐρου, χρησιμοποίησε μη επεμβατικές τεχνικές, όπως γεωραντάρ (GPR), υπερηχητικές δοκιμές (UST) και ηλεκτρική τομογραφία αντίστασης (ERT).

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν δύο «ανωμαλίες» πίσω από λείους, εξαιρετικά κατεργασμένους γρανιτένιους λίθους στην ανατολική πλευρά της πυραμίδας, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη αεροκενών ή θαλάμων.

Οι ερευνητές ονόμασαν τα ευρήματα Α1 και Α2:

Α1: Διαστάσεις περίπου 1,5 x 1 μέτρο, βάθος 1,35 μ.

Α2: Διαστάσεις περίπου 0,9 x 0,7 μέτρα, βάθος 1,13 μ.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι πρόκειται πιθανότατα για αεροκενές κοιλότητες μέσα στο ασβεστολιθικό σώμα της πυραμίδας, ακριβώς πίσω από την εξωτερική γρανιτένια επένδυση.

Ο καθηγητής Κρίστιαν Γκρόσε από το Πολυτεχνείο του Μονάχου ανέφερε: «Η μεθοδολογία μας επιτρέπει ακριβή συμπεράσματα χωρίς να προκαλείται καμία ζημιά στο μνημείο. Η υπόθεση μιας δεύτερης εισόδου είναι απολύτως εύλογη και τα αποτελέσματά μας μας φέρνουν πιο κοντά στην επιβεβαίωσή της».

Γιατί η ανατολική πλευρά έχει σημασία

Η έρευνα βασίστηκε στην παρατήρηση ότι τμήματα της ανατολικής όψης της Πυραμίδας διαθέτουν γυαλισμένες επιφάνειες, παρόμοιες με εκείνες γύρω από την κύρια είσοδο στη βόρεια πλευρά.

Η ομοιότητα αυτή οδήγησε στην υπόθεση ότι ίσως υπάρχει δεύτερη είσοδος ή ένας ανενεργός διάδρομος που δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ