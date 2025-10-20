Ισπανίδα τουρίστρια διασώθηκε 80 μέτρα κάτω από Πυραμίδα στην Αίγυπτο

Δραματική διάσωση στην Αίγυπτο: Ισπανίδα τουρίστρια εγκλωβίστηκε 80 μέτρα κάτω από την Κεκαμμένη Πυραμίδα στο Νταχσούρ και διασώθηκε έπειτα από ώρα.

Μια Ισπανίδα τουρίστρια διασώθηκε έπειτα από μια δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση στο εσωτερικό της λεγόμενης «Κεκαμμένης Πυραμίδας» (Bent Pyramid) στο Νταχσούρ, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές, είχε τραυματιστεί στο πόδι όταν έπεσε σε ξύλινη ράμπα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο μνημείο.

Η επιχείρηση διάσωσης αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς η τουρίστρια βρισκόταν περίπου 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της πυραμίδας. Οι διασώστες χρειάστηκε να κινηθούν μέσα από ένα στενό πέρασμα πλάτους μόλις ενός μέτρου και κλίσης 26 μοιρών, για να φτάσουν στο σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η γυναίκα συνοδευόταν από τον σύζυγό της, ο οποίος βοήθησε τις αρχές να εντοπίσουν τη θέση της και να οργανώσουν την επιχείρηση. Μόλις την προσέγγισαν, οι διασώστες την τοποθέτησαν σε φορείο και, με τη βοήθεια των φρουρών του μνημείου, ξεκίνησαν την επίπονη ανάβαση προς την έξοδο - μια διαδικασία που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Σε ορισμένα σημεία, οι διασώστες αναγκάστηκαν να σέρνονται, κουβαλώντας το φορείο μέσα από τα στενά περάσματα.

Η τουρίστρια μεταφέρθηκε εκτός του μνημείου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ασθενοφόρο που είχε ήδη φτάσει στο σημείο.

Η ιδιαιτερότητα της Κεκαμμένης Πυραμίδας

Η Bent Pyramid, χτισμένη γύρω στο 2.600 π.Χ. από τον Φαραώ Σνεφρού, ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική της κλίση - η γωνία αλλάζει περίπου στα μισά του ύψους της, καθώς η αρχική σχεδίαση αποδείχθηκε υπερβολικά απότομη και επικίνδυνη για τη σταθερότητα της κατασκευής. Το εσωτερικό της, με τα χαμηλά ταβάνια και τις απότομες ράμπες, θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες πυραμίδες για εξερεύνηση.

Παρά το σοκ και την ταλαιπωρία, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, χάρη στον συντονισμό των αιγυπτιακών υπηρεσιών διάσωσης και του προσωπικού ασφαλείας του χώρου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ