Ο υπέροχος κύριος Πλούταρχος έτρεξε 42 χλμ. για... πλάκα στα 89 του χρόνια (vid)

Δεν έχει καπνίσει ποτέ, πίνει «λίγο τσίπουρο για φάρμακο» και τρέχει 42 χιλιόμετρα για πλάκα. Ο 89χρονος που μας θύμισε τι σημαίνει ζωή.

Κάποιοι τρέχουν για τον χρόνο. Άλλοι, για να τον νικήσουν. Ο Πλούταρχος Πουρλιάκας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Στα 89 του χρόνια, έτρεξε ξανά τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αποδεικνύοντας ότι η ψυχή δεν ρυτιδιάζει.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook, ο κύριος Πλούταρχος φαίνεται να τρέχει χαμογελαστός, με βήμα σταθερό και βλέμμα καθαρό, σαν να μην τον βαραίνουν σχεδόν εννιά δεκαετίες ζωής. Οι θεατές τον χειροκροτούν, κι εκείνος απλώς συνεχίζει, χωρίς ίχνος έπαρσης, σε στιλ «πρώτη φορά βλέπετε έναν αιωνόβιο παρά κάτι να τρέχει 42 χιλιόμετρα;»

Μάχιμος μέσα-έξω

«Δεν έχω καπνίσει ποτέ. Πίνω λίγο τσίπουρο για φάρμακο», είχε πει μετά από παλαιότερη συμμετοχή του σε Αυθεντικό Μαραθώνιο. Κι αν ψάχνεις μυστικό, αυτό είναι το δικό του: καθαρό μυαλό, μέτρο και επιμονή.

Ξεκίνησε να τρέχει στα 73 του, καθώς -τρόπον τινά- ζήλεψε τον γιο του που είναι υπερμαραθωνοδρόμος και σήμερα, 13 μαραθώνιους μετά, συνεχίζει να δίνει το ίδιο μάθημα: η ηλικία δεν είναι δικαιολογία.

Κάθε του βήμα, μια υπενθύμιση ότι η ζωή μπορεί να είναι απλή: ένα ζευγάρι παπούτσια, μια διαδρομή, μια καρδιά που δεν τα παρατά. Κι όταν φτάνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, δεν χρειάζεται μετάλλιο. Το έχει ήδη κερδίσει.

