Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους - Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Στη δημοσιότητα η επίσημη λίστα αιτημάτων των αγροτών προς την κυβέρνηση: εγγυημένες τιμές, αφορολόγητο πετρέλαιο, ρεύμα, αποζημιώσεις και κλιμάκωση κινητοποιήσεων.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η επίσημη λίστα αιτημάτων των αγροτών που συμμετέχουν στα μπλόκα, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την Πανελλαδική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια. Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κινήματος κατέληξαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο διεκδικήσεων, το οποίο απευθύνεται προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει αιτήματα που αφορούν το αγροτικό εισόδημα, το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις, τις επιδοτήσεις, τις υποδομές, αλλά και θεσμικές παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα. Κεντρικό αίτημα αποτελεί η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών προς τους αγρότες, καθώς και η θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, με τους αγρότες να ζητούν αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση αγροτικών εφοδίων και κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια.

Παράλληλα, ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν καταρρεύσει, καθώς και έργα υποδομής, όπως αρδευτικά, αντιπλημμυρικά και αγροτική οδοποιία. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από φυσικούς κινδύνους και νόσους.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην ευλογιά στην κτηνοτροφία, με τους αγρότες να ζητούν εμβολιασμό, πλήρεις αποζημιώσεις, αναπλήρωση εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση κοπαδιών, καθώς και αποζημιώσεις για τον καταρροϊκό πυρετό. Παράλληλα, ζητούν απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιστροφή των χρημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα συμμετάσχουν σε συλλαλητήρια, απεργιακές κινητοποιήσεις και δεν αποκλείουν αποκλεισμούς παρακαμπτήριων και εθνικών οδών, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ