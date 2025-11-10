Πόσο κερδίζουν τα πλυντήρια αυτοκινήτων: Ποιο είναι το πιο αποδοτικό μοντέλο σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του κλάδου (vid)

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πλυντηρίων αυτοκινήτων αποκαλύπτουν τα μηνιαία έσοδα και την κερδοφορία τους.

Η αγορά του πλυσίματος αυτοκινήτων αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσοδοφόρα για όσους γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν σωστά το μοντέλο λειτουργίας που επιλέγουν. Παρότι ο κλάδος δεν θεωρείται «νέος», οι διαφορές ανάμεσα στα είδη πλυντηρίων και στα περιθώρια κέρδους είναι σημαντικές, κάτι που μπορεί να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας τέτοιας επένδυσης.

Σύμφωνα με επιχειρηματίες του κλάδου που μίλησαν σε κανάλι του TikTok για startuppers, τα παραδοσιακά χειροκίνητα πλυντήρια είναι τα πιο επικερδή. Τα περιθώρια κέρδους μπορούν να φτάσουν έως και 80%, με τιμές ανά πλύση που κυμαίνονται από 60 έως 120 ευρώ. Ένα συνεργείο δύο ή τριών ατόμων μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικά είδη καθαρισμού και να φτάνει μηνιαία έσοδα 10.000-15.000 ευρώ.

Οι αυτόματοι διάδρομοι πλύσης έχουν μικρότερα περιθώρια

Αντίθετα, οι αυτόματοι διάδρομοι πλυσίματος (car wash tunnels) παρουσιάζουν χαμηλότερη αποδοτικότητα, με κέρδη μεταξύ 30 και 35%. Προσφέρουν συνήθως τρεις επιλογές: βασική (3,5€), στάνταρ (5,5€) και premium (7,5€), ενώ η μέση μηνιαία είσπραξη φτάνει περίπου τα 5.000€.

Το πλεονέκτημά τους είναι ότι λειτουργούν σχεδόν αυτόνομα, απαιτώντας ελάχιστο προσωπικό, συχνά απλώς έναν υπάλληλο από το πρατήριο καυσίμων που επιβλέπει τη διαδικασία.

Τα πλυντήρια πίεσης προσφέρουν ισορροπία κόστους και αυτονομίας

Το πλύσιμο με πίεση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εξοπλισμό και την κατανάλωση νερού και ενέργειας. Οι τιμές ξεκινούν από 1€ για τρία λεπτά πλύσης, με περιθώρια κέρδους 25-40% και μέσο τζίρο γύρω στα 12.000€ το μήνα.

Το μοντέλο αυτό λειτουργεί σχεδόν χωρίς επίβλεψη, αφού χρειάζεται μόνο περιοδικό έλεγχο ή ανατροφοδότηση υλικών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ