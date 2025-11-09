Πούλησε το αυτοκίνητό του 20.000 ευρώ και σοκαρίστηκε με την τιμή που το πούλησε η αντιπροσωπεία

Ένας ιδιοκτήτης που πούλησε το αυτοκίνητό του μέσω αντιπροσωπείας για 20.000 ευρώ ανακάλυψε ότι η εταιρεία το πούλησε τελικά για 40.000 ευρώ.

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να πουλήσουν τα οχήματά τους μέσω αντιπροσωπειών, οι οποίες αναλαμβάνουν να βρουν αγοραστή και να εισπράξουν προμήθεια. Ωστόσο, η εμπειρία ενός ιδιοκτήτη αυτοκινήτου προκάλεσε αίσθηση λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ της συμφωνηθείσας και της τελικής τιμής πώλησης.

Όπως αποκάλυψε ο δημιουργός περιεχομένου Angry Pharmacist σε ένα πρόσφατο βίντεο, ένας φίλος του πούλησε το αυτοκίνητό του σε μια αντιπροσωπεία για 20.000 ευρώ. Η αντιπροσωπεία εισέπραξε προμήθεια 10% για την εύρεση αγοραστή και ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης συνάντησε τυχαία τον νέο αγοραστή του οχήματος και διαπίστωσε ότι η τελική τιμή πώλησης ήταν 40.000 ευρώ, δηλαδή διπλάσια από την αρχική συμφωνία.

Η αντιπροσωπεία είχε κρατήσει την προμήθειά της, αλλά ταυτόχρονα αύξησε την τιμή κατά περίπου 20.000 ευρώ, χωρίς να ενημερώσει τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, τόσο ο πρώην όσο και ο νέος ιδιοκτήτης επικοινώνησαν με άλλους πελάτες της ίδιας αντιπροσωπείας και διαπίστωσαν ότι οι αυξήσεις τιμών ήταν συνηθισμένες πρακτικές της εταιρείας για να αυξάνει τα κέρδη της.

Το πρόβλημα γιγαντώνεται από το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία ζητά από τους πωλητές να υπογράψουν συμβάσεις που αποκλείουν μελλοντικές αγωγές και προσφέρουν μόνο το ήμισυ του αρχικά συμφωνημένου ποσού για να λάβουν την πληρωμή. Σύμφωνα με τον δημιουργό του βίντεο: «Ο φίλος μου πούλησε το αυτοκίνητό του για 20.000 ευρώ, η αντιπροσωπεία έλαβε 40.000 ευρώ και τώρα θέλει να του καταβάλει μόνο 10.000 ευρώ».

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τη νομιμότητα των πρακτικών ορισμένων αντιπροσωπειών στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

