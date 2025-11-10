Μετά την Αθήνα τι; Οι 11 πιο όμορφοι Μαραθώνιοι του κόσμου για να τρέξεις μετά τον Αυθεντικό

Μπορεί ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας να ολοκληρώθηκε, αλλά το τρέξιμο δεν σταματά. Και τώρα; Μήπως ήρθε η ώρα για το επόμενο challenge;

Μόλις ολοκληρώθηκε ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, εκεί όπου κάθε Νοέμβρη χιλιάδες δρομείς γεμίζουν την πρωτεύουσα, δοκιμάζουν τα όριά τους και ζουν τη μαγεία της κλασικής διαδρομής. Και τώρα; Ξεκουράστηκες, φόρτισες, και ξαφνικά αρχίζεις να σκέφτεσαι: «Μήπως ήρθε η ώρα για το επόμενο challenge;»

Αν το μικρόβιο του running έχει ριζώσει για τα καλά μέσα σου, τότε υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος έτοιμος να τον ανακαλύψεις… τρέχοντας! Από την Καλιφόρνια μέχρι το Σινικό Τείχος και από τη λίμνη Λοχ Νες μέχρι την έρημο της Πέτρας, κάποιοι μαραθώνιοι δεν είναι απλώς αγώνες, είναι εμπειρίες ζωής.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Sportsshoes.com, δημιουργήθηκε ένας μοναδικός κατάλογος για τους πιο εντυπωσιακούς μαραθώνιους του πλανήτη. Η ομάδα έδειξε σε εκατοντάδες συμμετέχοντες φωτογραφίες από διαφορετικές διαδρομές και, με τη βοήθεια eye-tracking τεχνολογίας, μέτρησε ποια τοπία κρατούσαν το βλέμμα των ανθρώπων για περισσότερη ώρα. Γιατί, όσο περισσότερο χαζεύεις, τόσο πιο όμορφο το τοπίο! Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν, βαθμολογήθηκαν και έτσι προέκυψε ένα “eye-catching score” για κάθε προορισμό, από 0 έως 100.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Big Sur International Marathon των ΗΠΑ με σκορ 99/100. Η απόλυτη εμπειρία της Δυτικής Ακτής. Η διαδρομή περνά μέσα από τα δάση των redwoods και καταλήγει στον Ειρηνικό, πάνω στον θρυλικό Highway 1. Έχει περιορισμένες θέσεις (μόλις 4.500 δρομείς), αλλά ένα τοπίο που θα θυμάσαι για πάντα.

Αμέσως μετά ήρθε ο Great Wall Marathon της Κίνας. Περισσότερα από 5.000 σκαλοπάτια πάνω στο Σινικό Τείχος. Μια από τις πιο απαιτητικές, αλλά και πιο αξέχαστες εμπειρίες ζωής. Αν τερματίσεις, έχεις κάθε δικαίωμα να καυχηθείς γι’ αυτό.

Την τριάδα έκλεισε ο Loch Ness Marathon στη Σκωτία. Τρέχεις μέσα στα σκωτσέζικα Highlands, με θέα τη διάσημη λίμνη και (αν είσαι τυχερός) ίσως δεις και τη Nessie! Από τις πιο «μυστηριακέ» και όμορφες διαδρομές της Ευρώπης.

Αναλυτικά η λίστα με τους ωραιότερους Μαραθωνίους του κόσμου, σύμφωνα με το Sportsshoes: