Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πως έχει ένα κοινό μυστικό με τον Τραμπ: «Μας συνδέει κάτι που κανείς δεν ξέρει» (vid)

Σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι θέλει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να μιλήσουν για την παγκόσμια ειρήνη και υπαινίχθηκε ένα κοινό τους μυστικό.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε συνέντευξη δύο ημερών στον Πιρς Μόργκαν, σε συνεργασία με το κανάλι UR Cristiano και μίλησε για την ποδοσφαιρική εμφάνιση που έχει κάνει δώρο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το δώρο φέρει την υπογραφή του Πορτογάλου σταρ, αλλά κι ένα μήνυμα: «President Donald J. Trump, playing for peace» («Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, "παίζει" για την ειρήνη»).

Κριστιάνο Ρονάλντο για Τραμπ: «Μας συνδέει κάτι που κανείς δεν ξέρει»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξήγησε πως εκτιμάει τη δύναμη επιρροής που έχει ο Τραμπ και εξέφρασε την επιθυμία του να τον γνωρίσει και προσωπικά: «Αν ο κόσμος βρίσκεται σε ειρήνη, αυτός πρέπει να 'ναι ο στόχος μας. Και ο δικός μου κύριος στόχος είναι να τον συναντήσω και να μιλήσουμε για την ειρήνη». Και εν συνεχεία πρόσθεσε: «Θα ήθελα να έχω μια ωραία συζήτηση μαζί του, είτε στη Σαουδική Αραβία, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε αν θα μπορούσε να «βοηθήσει» ώστε αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί. Τότε, ο Κριστιάνο αποκάλυψε πως μοιράζεται ένα κοινό μυστικό με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, κάτι που κανείς δεν γνωρίζει: «Κάποια μέρα, όταν τον συναντήσω, θα του πως τι είναι αυτό που έχουμε κοινό. Μέχρι τότε, θα το κρατήσω για μένα».

Ο παρουσιαστής τον πίεσε, αλλά δεν λύγισε: «Θα του αρέσει», ήταν τα μόνα του λόγια.

Το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο για την παγκόσμια ειρήνη

Ο Πορτογάλος σταρ έκλεισε τη συνέντευξη με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, για την παγκόσμια ειρήνη: «Ελπίζω ο κόσμος να βρει σύντομα τον δρόμο προς την ειρήνη. Αυτό είναι που αναζητώ κι εγώ».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ