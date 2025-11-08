Ξίδι και 20 λεπτά: Το αλάνθαστο κόλπο των υδραυλικών για την αφαίρεση των αλάτων από τις βρύσες

Οι υδραυλικοί αποκαλύπτουν το απόλυτο κόλπο για να εξαφανίσεις την άλατα από τις βρύσες σου

Με το πέρασμα του χρόνου, ακόμη και οι πιο καλογυαλισμένες βρύσες χάνουν τη λάμψη τους, μειώνουν τη ροή του νερού και συχνά προκαλούν ενοχλητικούς ήχους ή μυρωδιές. Η αιτία δεν είναι άλλη από τη συσσώρευση αλάτων, ενός φυσικού μεταλλικού υπολείμματος που βρίσκεται στο νερό των περισσότερων περιοχών της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Tubo-Plástica, η επικάθιση αλάτων δεν αλλοιώνει μόνο την αισθητική των μεταλλικών επιφανειών, αλλά και την ποιότητα του νερού, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσει ακόμα και φθορές στο σύστημα ύδρευσης.

Το «κόλπο» που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί

Η διαδικασία καθαρισμού είναι απλή και μπορεί να γίνει χωρίς καμία εμπειρία:

Ξεβιδώστε το φίλτρο της βρύσης (αυτό που βρίσκεται στην έξοδο του νερού). Αν δεν βγαίνει εύκολα με το χέρι, χρησιμοποιήστε ένα μικρό κλειδί. Ξεπλύνετε το φίλτρο με ζεστό νερό. Βυθίστε το για 20 λεπτά σε ένα ποτήρι λευκό ξίδι. Το οξύ του ξιδιού διαλύει τα μεταλλικά υπολείμματα, αφήνοντας το μέταλλο καθαρό. Ξεπλύνετε ξανά με χλιαρό νερό και επανατοποθετήστε το φίλτρο.

Μετά από αυτή τη μικρή «επέμβαση», η πίεση του νερού επανέρχεται στο φυσιολογικό και η ροή γίνεται πιο ομοιόμορφη, χωρίς την ανάγκη για τεχνικό ή ακριβά προϊόντα καθαρισμού.

Αν το πρόβλημα παραμένει

Οι υδραυλικοί τονίζουν ότι, αν τα άλατα επανεμφανίζονται γρήγορα, ίσως χρειάζεται έλεγχος των σωληνώσεων, καθώς η εσωτερική διάβρωση μπορεί να είναι η αιτία της μειωμένης ροής. Μπορεί επίσης να βοηθήσει η τοποθέτηση φίλτρου νερού ή αποσκληρυντή, ειδικά σε περιοχές με «σκληρό» νερό, όπως η Αττική και η Κρήτη.

Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να καθαρίζουμε τα φίλτρα τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Έτσι, όχι μόνο διατηρείται η πίεση του νερού, αλλά και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της βρύσης και των σωληνώσεων.

Η τακτική συντήρηση, όπως λένε οι επαγγελματίες, είναι ο πιο φθηνός τρόπος να αποφύγεις μεγάλες βλάβες στο μέλλον.

