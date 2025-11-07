Ελεονώρα Μελέτη: «Τα φύλα είναι δύο, κάποιοι θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες , γάτες, μαντζουράνες»

Η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρεται στα δικαιώματα των γυναικών υποστήριξε ότι «τα φύλα είναι δύο».

Η Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Ελεονώρα Μελέτη, προχώρησε σε τοποθέτηση από τις Βρυξέλλες μέσω Instagram, με απώτερο στόχο να μιλήσει για τα δικαιώματα των γυναικών.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το γυναικείο φύλο φέρεται να «καταργεί» τα άφυλα ή τρανς άτομα.

