Shell V-Power, η δύναμη που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες!

Δεν είναι μόνο ο κινητήρας που εγγυάται τις υψηλές επιδόσεις και τη μοναδική εμπειρία που απολαμβάνει κανείς οδηγώντας στο όριο.

Η μοναδική και προηγμένη τεχνολογία των καυσίμων Shell, που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και σε ακραίες συνθήκες εντός και εκτός πίστας, προσφέρουν τη μέγιστη απόδοση που απαιτούν τα οχήματα υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων.

Την εμπειρία της υψηλής απόδοσης και της αξιοπιστίας απόλαυσαν οι λάτρεις της οδηγικής τελειότητας καθώς η Coral Shell Licensee υποστήριξε ως χορηγός καυσίμου τα BMW M Festivals που διοργάνωσε η BMW Hellas.

Οι προσκεκλημένοι στο συναρπαστικό BMW M FESTIVAL που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, απόλαυσαν μια μοναδική και δυναμική οδηγική εμπειρία υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών της BMW Driving Experience, ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική προσέγγιση στον ρεαλιστικό εξομοιωτή οδήγησης.

Για δυο τριήμερα, η Shell V-Power βρέθηκε ακριβώς εκεί όπου ανήκει: στην καρδιά της δράσης ως το καύσιμο που εμπιστεύεται και προτείνει η BMW για τα M μοντέλα της. Η Shell V-Power γέμισε τα ρεζερβουάρ, προσφέροντας δύναμη και κορυφαίες επιδόσεις και η δυναμική παρουσία της εταιρείας ανέδειξε για άλλη μια φορά τη σταθερή δέσμευση στην ποιότητα και την τεχνολογία αιχμής.

Επιπλέον, δύο τυχεροί της Coral είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία συνοδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων δίπλα σε εκπαιδευτές της BMW και ένιωσαν στην πράξη τι σημαίνει η «συνάντηση» της τεχνολογίας με τις κορυφαίες επιδόσεις.

Η Shell V-Power, διαθέτει εξελιγμένη σύνθεση που εξασφαλίζει τον 100% καθαρισμό ζωτικών μηχανικών μερών, όπως οι βαλβίδες εισαγωγής και το σύστημα ψεκασμού, και αναζωογονεί 100% την απόδοση του κινητήρα. Γιατί, κάθε λίτρο Shell V-Power είναι σχεδιασμένο να απελευθερώνει τη μέγιστη δυναμική των κινητήρων υψηλών επιδόσεων.

Όταν η τεχνολογία συναντά την ποιότητα των premium καυσίμων Shell V-Power, οι επιδόσεις είναι… παγκόσμιας κλάσης.